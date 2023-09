Explosion du nombre d’immigrants temporaires au Canada

Le nombre de résidents non permanents continue d’exploser au Canada et au Québec, contribuant à une croissance démographique plus rapide que dans les dernières décennies. Les immigrants temporaires, toutes catégories rassemblées, étaient près de 2,2 millions de personnes au pays, affirme Statistique Canada mercredi matin.

Il s’agit des personnes qui sont actuellement sur le territoire et non pas des flots annuels. Ce sont les premières estimations à être basées sur le recensement réel de 2021, a indiqué Statistique Canada lors de sa séance d’information technique pour les journalistes.

Environ un résident temporaire sur dix était un demandeur d’asile. Les autres catégories d’immigrants temporaires rassemblées sous cette donnée des résidents non permanents comprennent les étudiants étrangers, avec des permis de travail ou non, et les membres de la famille. Les détenteurs de permis de travail seulement constituent la moitié de tous les non permanents, soit un million de personnes.

Le nombre de personnes sur des permis temporaires qui sont arrivés dans les quatre derniers trimestres (entre 2022 et 2023) est aussi monté à 600 000 personnes. Il a donc dépassé pour la première fois les immigrants permanents reçus durant la même période.

