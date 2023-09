Le sommet sur l’IA All In

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, fera une annonce dans le cadre du sommet All In, qui porte sur l’intelligence artificielle (IA). L’événement se présente comme le plus important en son genre au Canada et regroupe des experts de l’industrie et du milieu universitaire ainsi que des investisseurs.