Des promoteurs font appel à Marc Séguin pour créer une œuvre sur leur immeuble

Des promoteurs immobiliers ont fait appel à l’artiste Marc Séguin pour dessiner les façades d’un nouvel immeuble locatif d’une vingtaine d’étages qui verra le jour en bordure du canal de Lachine.

Situé sur la rue de la Commune Ouest, à proximité du boulevard Robert-Bourrassa, le projet immobilier Haleco comportera 327 unités locatives dont 66 logements abordables et 40 logements sociaux avec, au rez-de-chaussée, des espaces commerciaux ainsi que des espaces de bureaux.

Piloté par Ivanhoé Cambridge, Pomerleau et Cogir Immobilier et dessiné par l’équipe d’architectes formée d’ACDF et de L’OeUF ARCHITEC, le projet a remporté le concours Reinventing Cities du réseau des villes C40 qui regroupe des villes investies dans la lutte contre les changements climatiques. Le terrain sur lequel le projet a été construit est une ancienne cour de voirie que la Ville a cédée aux promoteurs. Le projet vise la certification LEED Platine avec une plus faible empreinte carbone qu’un immeuble conventionnel.

Dans le but d’en faire un projet signature, les promoteurs ont approché l’artiste Marc Séguin qui signe les façades de l’immeuble en construction. Dans les étages inférieurs, l’artiste a illustré une louve, symbole de la « communauté enracinée dans toutes les civilisations depuis l’antiquité ». Sur la façade de l’immeuble qui fera face au centre-ville, apparaîtra un cercle bleu sur fond noir. Le même cercle blanc, sur fond bleu, sera dessiné sur la façade opposée et sera visible aux automobilistes qui empruntent le boulevard Robert-Bourassa ainsi qu’aux cyclistes qui longeront le canal de Lachine.

« C’est plus qu’un projet immobilier. C’est aussi une nouvelle signature visuelle pour la ville de Montréal pour les gens qui vont entrer de ce côté-ci de la ville », a fait valoir la mairesse Valérie Plante qui participait au dévoilement du projet mardi.

La moitié de la superficie du terrain sera végétalisée et la cour ainsi aménagée sera accessible au grand public et comportera des jardins communautaires.

Quant aux logements sociaux, ils ne seront pas construits dans l’immeuble principal, mais dans un immeuble adjacent avec une entrée distincte. « Ce projet s’inspire de projets qu’on voit ailleurs. Je pense au quartier de la Confluence à Lyon où on fait des ensembles avec différents types d’habitation, mais on n’est pas capable de faire la différence. […] Quand on fait du logement social, du logement abordable et du logement privé et qu’on partage les espaces communs, la mixité se produit », a indiqué la mairesse Plante.

Les travaux de construction du projet Haleco devraient être terminés à l’été 2024.