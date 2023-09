Valérie Plante sur l’action climatique

Le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, organise aujourd’hui une conférence réunissant la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le directeur général du réseau C40, Mark Watts, et portant sur le leadership climatique, les réseaux internationaux et le rôle des grandes villes du monde.

Le C40 réunit près de 100 maires de métropole de la planète qui s’unissent pour faire face à la crise climatique. Valérie Plante est la vice-présidente de ce réseau pour l’Amérique du Nord.