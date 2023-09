Québec autorise la démolition d’une maison bicentenaire

La triste agonie de la maison Bignell tire à sa fin : la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec (CUCQ) a décidé d’abréger les souffrances de cette résidence érigée entre 1795 et 1817 en autorisant sa démolition. La remise en état de la vénérable demeure, livrée aux éléments depuis presque 35 ans, s’avérait trop délicate et coûteuse.

Abandonnée depuis des décennies, la maison faisait figure de gloire ternie dans le paysage de Sillery. La demeure Bignell, une des plus anciennes encore debout dans ce quartier de Québec, a longtemps possédé une valeur architecturale d’exception mais son lustre avait disparu au fil des années jusqu’à devenir à la limite du récupérable.

La Ville de Québec avait constaté la dégradation avancée de la demeure dès 2008. À l’époque, une inspection relevait déjà que l’état physique de la maison compromettait sérieusement son avenir. « Il est urgent d’agir pour la sauver de la démolition, écrivait la Ville. Ce bâtiment constitue un élément de très grande valeur du patrimoine bâti de Québec. »

Quinze ans après ce constat, son sort semble scellé aux yeux de l’administration municipale.

« Il s’agit de la seule avenue possible raisonnable aujourd’hui », indique la conseillère responsable du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Québec, Mélissa Coulombe-Leduc.

Dans un communiqué, cette dernière lance la pierre au propriétaire Denis Jalbert, qui a fait l’acquisition de la maison Bignell en 1987 selon les données du rôle d’évaluation foncière. « Il faut garder à l’esprit que cette décision n’a pas été prise en 2023, écrit la conseillère. Elle a été prise chaque année depuis qu’elle n’est plus habitée et le premier responsable est le propriétaire. »

Dans son communiqué, la Ville précise que la citation de la maison Bignell, située dans le site patrimonial de Sillery depuis 1964, relevait uniquement du gouvernement du Québec. Le communiqué émis lundi en fin d’après-midi mentionne qu’« il n’est pas possible pour la Ville de Québec de citer la Maison Bignell, la loi ne permettant pas de double statut ». La capitale rappelle avoir demandé à deux reprises au ministère de la Culture, soit en 2009 et 2019, de la classer. Le ministère n’avait pas donné suite à ces propositions.

Québec a perdu en 2019 la maison Pasquier, une tricentenaire démolie malgré une forte mobilisation du milieu patrimonial. Plus récemment, en mai, c'est une maison centenaire située sur l'avenue Sainte-Geneviève, au coeur du Vieux-Québec, que la Ville détruisait d'urgence, estimant que son état représentait un danger pour le public.

La Ville avait des outils

La Ville disposait toutefois d’un arsenal législatif pour forcer la restauration du bâtiment, explique l’avocat Charles Breton-Demeule. « Quand la Ville prétend qu’elle ne pouvait pas citer l’immeuble, c’est partiellement erroné : elle ne pouvait pas citer l’extérieur, c’est vrai, explique-t-il. Depuis 2012, toutefois, elle a le pouvoir de citer l’intérieur d’un bâtiment situé sur un site patrimonial. Une telle citation aurait permis à la Ville de Québec d’obliger le propriétaire à préserver le caractère patrimonial du bâtiment. »

De plus, les municipalités peuvent, depuis 2004, obliger les propriétaires à faire des travaux d’entretien et de réfection sur leurs bâtiments en vertu d’un règlement sur l’occupation et l’entretien. « En cas de refus du propriétaire intimé, souligne Charle Breton-Demeule, la loi prévoit que la Ville puisse obtenir un jugement de la Cour supérieure qui autorise la Ville à réaliser les travaux à ses frais, avant de forcer le propriétaire récalcitrant à acquitter la facture.

Depuis 2016, le gouvernement du Québec a également transféré des pouvoirs aux municipalités quant à la gestion des sites patrimoniaux classés ou désignés. Un flou continue de flotter quant aux responsabilités dévolues aux deux paliers de gouvernement.

Le Devoir a demandé à la Ville les démarches entreprises pour forcer la restauration de la maison Bignell depuis son acquisition par l’actuel propriétaire, en 1987. Au moment d’écrire ces lignes, la municipalité n’avait pas répondu à la demande.

Le Soleil mentionnait, dans un article paru en septembre 2021, que la Ville avait changé de ton à l’endroit du propriétaire en lui imposant une amende de 3750 $. À l’époque, Régis Labeaume arrivait à la fin de sa carrière politique à la tête de Québec. Bruno Marchand et son équipe prenaient le pouvoir deux mois plus tard.

Une restauration à cinq millions

Témoignage de l’enracinement d’une bourgeoisie anglophone à Québec au XIXe siècle, la maison Bignell alliait une architecture palladienne inspirée des pratiques françaises et britanniques. Encore debout après deux siècles d’histoire, il aura suffi de 35 ans d’abandon pour sonner le glas de cette demeure ancestrale.

Dans un rapport commandé par la Ville de Québec et déposé en novembre 2022, l’architecte Gilles Duchesneau constatait l’état de décrépitude avancée de la demeure. La pourriture gagnait lentement ses murs, alimentée par « d’importantes infiltrations d’eau sur une longue période ». La moisissure se détecte « sans efforts », précisait l’architecte, « par l’odeur qui se propage à partir des fenêtres ». La toiture tombait en morceaux, les fondations ne tenaient plus et s’effondraient en plusieurs endroits.

Cette dégradation laissait peu d’espoirs quant à la possibilité de restaurer la maison en respectant ses pièces d’origine. Le rapport mentionne que seulement « de 30 % à 40 % des composantes originales pourraient être récupérées. » Dans ce contexte, ajoutait l’architecte, il fallait « sérieusement se demander si la maison Bignell, restaurée sur le site ou ailleurs », ne constituerait pas un « mensonge architectural ».

Le rapport chiffrait sa remise à neuf à cinq millions de dollars. « Dans ces conditions, et devant le fait que le propriétaire n’a aucune intention de restaurer le bâtiment, note l’autorité municipale dans un communiqué, la Ville, sous la recommandation de la CUCQ, juge qu’il serait déraisonnable et irresponsable d’engager des fonds publics pour en assurer la sauvegarde. »

Depuis 2020, des étaiements temporaires permettent d’éviter l’effondrement de la maison. Au moment de réaliser ces travaux d’urgence, un ouvrier avait prouvé bien malgré lui le délabrement de la structure « en traversant le pontage pourri du toit », note le rapport.

La situation est « presque insoluble », avait écrit Gilles Duchesneau dans son rapport. Étant donné le risque d’effondrement omniprésent, « il faudrait simultanément réparer les fondations, les murs et la toiture, ce qui n’est pas possible. »