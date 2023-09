La GRC démolit son dernier bâtiment au chemin Roxham

Le célèbre chemin Roxham retournera-t-il se fondre dans la campagne comme auparavant ? La Gendarmerie royale du Canada (GRC) démolit ce matin son dernier bâtiment sur cette route qui traverse la frontière entre le Québec et les États-Unis.

Le 24 mars dernier, Ottawa et Washington ont rendu public un nouveau protocole sur la frontière commune, quelques heures avant son entrée en vigueur réelle, prévue à minuit la même nuit. En vertu de ce protocole, l’Entente s’applique maintenant à l’entièreté de la frontière. Une personne qui passe par une voie d’entrée irrégulière pour demander l’asile, dont le chemin Roxham, peut donc être refoulée vers les États-Unis, ce qui n’était pas le cas auparavant.

Le nombre de personnes interceptées par la GRC à Roxham a ensuite chuté radicalement, passant de plus de 4000 en mars à 69 en avril. À l’échelle du pays, le nombre de demandeurs d’asile en 2023 est néanmoins en voie de dépasser le record de l’an dernier, si la tendance se maintient. Ils passent désormais par les aéroports, une voie régulière, pour déposer leur requête.

N’empêche que les traversées au chemin Roxham ayant fortement diminué, les infrastructures sont devenues inutiles au fil des mois. La GRC marque donc le coup lundi matin et a convié tous les médias à assister au début des travaux de démolition du dernier bâtiment. Un édifice de tôle d’environ 4 mètres de large sur 10 mètres de long, qui figurait sur nombre de photos du chemin Roxham car il était le premier poste d’accueil et de contrôle.

La GRC avait déjà commencé à plier bagage en mai dernier, mais certaines structures demeuraient tout de même.

Historique

Le chemin Roxham a été porté à l’attention du grand public en 2017, alors que les arrivées de demandeurs se sont mises à s’accélérer. Un centre d’hébergement temporaire s’était alors organisé au Stade olympique en août de la même année. Les Forces armées canadiennes avaient aussi érigé une centaine de tentes dans la zone autour du poste-frontière officiel de Saint-Bernard-de-Lacolle. Au total, 18 836 personnes avaient été interceptées par la GRC cette année-là, la plupart ayant traversé par cette voie irrégulière.

La GRC avait alors peu à peu pris le relais, car c’est à ce corps policier national qu’incombe principalement la responsabilité de patrouiller la frontière. Avec ces traversées, le chemin de campagne était devenu un poste semi-permanent au fil du temps et des appels d’offres. Quelques bâtiments ont été érigés, et des roulottes installées. Elles ne servaient pas à juguler le flot ou dissuader les demandeurs d’asile, mais bien à organiser les arrivées pour remplir certaines formalités.

Porte d’entrée au Canada pour plus de 113 000 personnes depuis 2017, l’endroit s’est souvent révélé être le dernier pas à franchir après une route longue et périlleuse à travers les Amériques, notamment pour des dizaines de milliers de Haïtiens. Les pays d’origine les plus représentés auront aussi été en ordre d’importance : le Nigeria, la Turquie, la Colombie, le Congo, l’Afghanistan et le Venezuela.

La frontière après Roxham

Ottawa a admis en avril dans un document officiel que les changements imposent des « défis » à la GRC, ainsi qu’à la police locale. « Les modifications réglementaires pourraient toutefois imposer des pressions sur les ressources de la GRC », était-il ainsi écrit dans La Gazette du Canada, à cause des nouvelles voies migratoires qui pourraient apparaître.

On y lisait ensuite : « Il sera difficile pour la GRC d’appliquer systématiquement le Règlement étant donné l’étendue et le relief du paysage canadien, les défis posés par les terres autochtones et privées, ainsi que les limitations des moyens technologiques existants à la frontière (par exemple capteurs et caméras). »

Questionnée par le Devoir, la GRC n’avait pas divulgué le nombre de personnes déployées à la frontière. « La GRC revoit continuellement ses priorités opérationnelles afin de s’assurer que les secteurs sont dotés des ressources nécessaires », avait alors affirmé la caporale Tasha Adams.

La patience des voisins de Roxham a été mise à rude épreuve durant les presque six ans où ce chemin a été le plus emprunté par des personnes souhaitant obtenir la protection du Canada. Il n’était pas rare de voir certains propriétaires des maisons en bordure de chemin demander prestement aux médias de ne pas stationner sur leurs terrains.

Lors de l’élargissement de l’Entente sur les tiers pays sûrs en mars dernier, des voisins de la frontière avaient confié au Devoir craindre que les passages se multiplient ailleurs sur la frontière. « Avant, plus on sentait que le chemin Roxham s’organisait et moins on sentait la présence de la GRC. […] Les gens allaient directement là-bas », avait ainsi relaté Évelyne Bouchard, qui vit à Hemmingford adossée à la frontière.

Quelques jours après le resserrement de l’Entente, sa famille a vu la GRC escorter deux adultes et deux enfants qui venaient de tenter de traverser à travers la forêt. « C’était complètement surréaliste. Des gens qui vivent dans des conditions très difficiles à proximité de nous et qui surgissent dans nos vies. Le contraste nous a beaucoup choqués », avait-elle alors exprimé.

D’autres détails suivront.