Des itinérantes ont peur d’être agressées dans des refuges mixtes

Des femmes en situation d’itinérance ont peur d’aller dans les refuges mixtes par crainte d’y subir des violences à caractère sexuel. Comme le phénomène est peu documenté, il est difficile de savoir si de tels événements surviennent sur une base régulière ou s’il s’agit d’événements isolés. Mais pour plusieurs femmes, la crainte est réelle. Et cela revient régulièrement aux oreilles des responsables de maisons d’hébergement du Québec réservées aux femmes.

« J’ai peur maintenant quand je vais dans des hébergements mixtes », lance Mona, qui préfère taire sa véritable identité pour éviter des représailles de son assaillant. La femme de 57 ans a fait plusieurs allers-retours dans la rue depuis trente ans. Elle traîne ce qu’elle appelle « un gros passé », qui l’empêche de travailler. « C’est le mental, explique-t-elle. Les flashs de ma vie. Je suis cassée, comme on dit », raconte-t-elle en éclatant en sanglots.

Au fil des ans, Mona a fréquenté de nombreux refuges pour itinérants. Elle a longtemps trouvé dans cette communauté un certain réconfort. Mais ces dernières années, elle y a vécu des événements qui l’ont fortement ébranlée.

Il y a environ deux ans, dans un grand refuge mixte de Montréal, un homme serait entré dans son cubicule pendant qu’elle dormait. « Il était assis, penché sur mon lit, et il essayait de me tripoter », raconte-t-elle en entrevue au Devoir.

La sécurité est vite intervenue : l’homme aurait été renvoyé du refuge, et un membre du personnel aurait raccompagné Mona dans une maison pour femmes, où elle se sentait davantage en sécurité.

Quelques mois plus tôt, dans un autre refuge mixte en région, un homme très intoxiqué et visiblement perdu se serait présenté dans sa chambre complètement nu. « J’ai poussé tout un cri, confie-t-elle. L’intervenant est venu lui dire de se rhabiller et lui a demandé de retourner dans sa chambre. »

Joanna, elle, relate avec exaspération comment un homme serait entré dans le vestiaire des douches pendant la période réservée aux femmes. « On a vécu ça, il n’y a pas longtemps, explique-t-elle sur le chemin du refuge mixte de Montréal où elle séjourne avec une amie en attendant de trouver un logement. J’ai fini ma douche avant elle et j’ai vu un garçon qui “spottait” la douche. J’ai dit [à mon amie] : “sors pas, il y a un gars qui spotte.” J’ai demandé au gars : “qu’est-ce que tu fais ?” Il a répondu qu’il n’avait rien vu et il m’a demandé de ne pas le dire aux intervenants. »

Le Devoir n’a pas été en mesure de corroborer précisément ces événements. Mais c’est le genre d’histoires qui circulent dans le milieu et qui remontent régulièrement aux intervenantes dans les maisons d’hébergement pour femmes, confirment-elles.

Des échos réguliers

« Les femmes nous en parlent régulièrement, affirme Suzanne Bourret, directrice clinique à La rue des femmes, à Montréal. Il y a de la violence physique sur elles, de la violence sexuelle. Elles nous racontent, par exemple, qu’elles dorment et qu’un homme essaie de rentrer dans leur lit. Ou bien elles peuvent sortir pour fumer une cigarette, et le gars les violente physiquement à l’extérieur, où il y a moins de sécurité. On a aussi entendu qu’elles prenaient une douche et qu’un homme entre dans la douche. Alors là, les femmes ne veulent plus y aller. »

On a entendu des histoires de femmes qui se relaient avec des heures de sommeil et des heures de garde pour éviter de se faire agresser

Même son de cloche au Centre des femmes de convictions de Montréal. « Ce sont des choses très récurrentes dont on entend parler par les résidentes. Elles disent qu’elles ne se sentent pas en sécurité [dans les refuges mixtes] », explique le cofondateur de l’organisme, Molière Thémistocle. Certaines doivent composer avec de la sollicitation non désirée ou vont se faire « déshabiller du regard » par des hommes « qui ont des idées mal placées », ce qui les rend « vraiment mal à l’aise », précise-t-il.

À la maison Rivage de la Baie, qui accueille les femmes à Saguenay, la directrice, Carole Tremblay, a été frappée par les stratégies mises en oeuvre par les femmes lorsqu’elles n’ont pas d’autres options que d’aller dans les refuges mixtes. « On a entendu des histoires de femmes qui se relaient avec des heures de sommeil et des heures de garde pour éviter de se faire agresser. »

Les femmes qui se retrouvent en situation d’itinérance ont généralement un lourd passé, fait d’innombrables violences vécues dans différentes sphères de leur vie depuis l’enfance. La seule présence d’hommes peut raviver de lourds traumatismes et des mécanismes de défense, comme l’hypervigilance.

Certaines vont donc développer le réflexe d’éviter les ressources où elles sont forcées de côtoyer des hommes. Elles craignent aussi, parfois, de retomber sur un homme qui les aurait agressées dans la rue.

Mélanie Walsh, directrice générale de l’Auberge Madeleine, illustre bien la situation. Lors de travaux de rénovation, il y a quelques années, l’organisme montréalais a développé un partenariat avec une ressource mixte du quartier pour permettre aux femmes d’y prendre le repas de midi. Mais rapidement, elle a constaté que les femmes n’y allaient pas, car « elles ne se sentaient pas en sécurité » en raison de la présence physique des hommes. « Et on parle juste d’un repas, là », relate Mme Walsh.

Survie

Le phénomène est difficile à documenter : les femmes ne verbalisent pas toujours ces agressions et ne font généralement pas de plaintes, car elles craignent d’être stigmatisées ou victimes de représailles.

Mais il y a autre chose : lorsqu’on est préoccupé par sa survie, l’idée de signaler une agression n’est généralement pas dans la liste des priorités, expliquent plusieurs intervenants rencontrés par. « Être en situation d’itinérance, c’est un job à temps plein, résume Stéphanie Lampron, directrice générale du YWCA de Québec. Elles passent leur journée à se demander : “Où vais-je dormir ? Est-ce que je vais pouvoir manger ? Est-ce que je vais récupérer mes enfants un jour ?” Il y a tellement d’affaires qui prennent toute la place qu’après ça, elles n’ont pas d’énergie pour faire le suivi sur une agression. Tout ce qu’elles vont faire, c’est éviter ces lieux-là. »

D’autres, pour qui l’itinérance est devenue un mode de vie à long terme, vont développer une insensibilité tellement grande qu’elles vont en venir à penser que c’est normal. « Ce n’est pas quelque chose que les femmes verbalisent régulièrement, mais ce n’est pas que ça n’existe pas, c’est plus qu’elles ne vont pas nécessairement nous en parler d’emblée […] C’est plus à travers certaines conversations qu’on va l’entendre, ou en explorant un peu avec elles leurs expériences récentes que ça va sortir », explique Elyzabeth Garant, coordonnatrice clinique au Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery, à Montréal.

C’est ainsi, « par la bande », qu’Olivier Martin a découvert qu’un incident s’était produit dans la halte-chaleur La Cheminée nocturne à Québec. Une femme, qui s’est couchée fortement intoxiquée, a raconté s’être réveillée le lendemain matin avec le pantalon baissé. « Elle ne pouvait pas dire ce qui s’était passé, mais clairement, elle n’avait pas l’impression qu’elle s’était baissé les culottes », résume le directeur des programmes de soutien à la famille et à la communauté au YMCA Saint-Roch.

« Mon équipe était surprise d’apprendre ça, parce qu’on est super à l’affût, explique-t-il. Mais quand tu as 50 ou 60 personnes qui sont couchées cordées les unes à côté des autres, ce n’est pas toujours évident d’être à l’affût de comportements qui ne sont pas toujours flagrants. Une main en dessous d’une couverte, ce n’est pas évident à voir quand il fait sombre, qu’il y a beaucoup de monde et qu’il y a du mouvement. »

L’équipe d’Olivier Martin a incité la femme à porter plainte, et la police a ouvert une enquête, précise-t-il. La halte-chaleur, qui se voulait une mesure d’urgence pour l’hiver, a fermé ses portes au printemps.

Manque de places pour les femmes Depuis longtemps, les ressources d’hébergement pour femmes demandent davantage de ressources pour répondre aux besoins particuliers de leur clientèle. Elles répètent que les chiffres officiels, qui proviennent du dénombrement, ne reflètent pas la réalité, car les femmes vivent davantage de l’itinérance cachée. Leur financement n’est donc pas à la hauteur des besoins et elles doivent refuser de plus en plus de femmes dans le besoin. L’an dernier, le Partenariat pour la prévention et la lutte à l’itinérance des femmes, qui regroupe cinq refuges pour femmes de Montréal, a comptabilisé 25 119 refus par manque de places.

D’autres préfèrent les refuges mixtes Les refuges mixtes répondent à un besoin nommé par une partie de la clientèle, en particulier chez les itinérants en couple. Ils permettent également aux personnes non binaires d’évoluer dans un cadre inclusif. Certaines femmes préfèrent elles aussi les refuges mixtes. « Dans les ressources pour femmes, les filles se chicanent tout le temps, ça se joue dans le dos », explique Mélanie, rencontrée dans la file d’attente pour obtenir une place dans un refuge mixte de Montréal au printemps dernier. Elle reconnaît que « les gars vont zieuter, c’est sûr », mais n’y voit rien de mal et blâme les femmes pour cela. « Fais pas ta salope si tu veux pas te faire zieuter », résume-t-elle. Lydia, qui a demandé l’anonymat en raison d’une situation personnelle complexe, dit n’avoir jamais été témoin de violences à caractère sexuel dans des refuges mixtes. Et elle n’a pas peur d’y passer la nuit. Au contraire, elle trouve que c’est plus simple avec les hommes. Elle apprécie le respect dont ils font preuve à son égard. « Avec les gars, il y a une forme de code d’honneur : les femmes d’abord », dit-elle, en mettant les mains sur son coeur.