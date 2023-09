Profiter de la vulnérabilité des femmes itinérantes

Que ce soit autour des refuges mixtes ou des maisons d’hébergement pour femmes dont l’adresse est publique, des hommes tentent de profiter de la vulnérabilité des femmes.

Au parc Samuel-Holland, à un jet de pierre du YWCA Québec, il n’est pas rare que des hommes sollicitent les résidentes pour des faveurs sexuelles. « Il y a un an ou deux, on avait un monsieur qui offrait dix piastres pour une fellation dans le parc, dit en soupirant la directrice générale, Stéphanie Lampron. Certaines vont accepter, d’autres vont le vivre comme du harcèlement. Celles-là vont venir nous le dire, mais, des fois, ça prend du temps avant qu’on le sache. »

Parfois, c’est directement dans le stationnement que la sollicitation se fait. Des hommes embarquent des femmes dans leur voiture, « et ce n’est pas trop clair » ce qui s’y passe. Elle voit également des hommes qui essaient de vendre de la drogue à des femmes qui ont arrêté de consommer.

« On a des caméras sur le terrain, donc dès qu’on est capable d’identifier la personne, on l’interpelle directement. » Dans certains cas, son équipe va appeler la police.

« Je trouve ça épouvantable, s’insurge Stéphanie Lampron. Les gens savent qu’on a un bassin de personnes vulnérables, qu’on a des femmes qui essaient de s’en sortir et qui sont fragiles. C’est pour ça qu’on est très alertes, parce qu’on veut les protéger. »

À la halte-chaleur La Cheminée nocturne à Québec, Olivier Martin se désole aussi de voir des hommes essayer de profiter de la vulnérabilité des femmes. Lorsque son équipe repère des femmes particulièrement à risque, elle tente de les protéger, mais celles-ci ne veulent pas toujours de leur aide. Dans certains cas, elles ne semblent même pas conscientes du danger.

Et bien qu’il soit en mesure de repérer des « personnes louches » dans les parages, ce n’est pas toujours facile de savoir si les femmes qui fréquentent la halte sont victimes d’exploitation ou non, déplore-t-il. « On a beau questionner, ce n’est jamais clair : c’est-tu des problèmes de consommation ? C’est-tu le dealer ? C’est-tu le proxénète ? C’est-tu un ami ? C’est-tu un ami qui peut se transformer en proxénète ? C’est difficile de faire la part des choses entre les intentions réelles et les intentions perçues. »

Respect de la confidentialité

Marina Boulos-Winton, la directrice de Chez Doris, qui accueille les femmes itinérantes près du square Cabot, déplore la présence de prédateurs autour de son établissement montréalais. Même chose au Pavillon Patricia Mackenzie de la Mission Old Brewery, un refuge pour femmes sur le boulevard De Maisonneuve dans le Village. « Au début du mois, il y a l’enjeu de l’argent, de la consommation. On voit plus de gens qui tournent autour du pavillon, confie la coordonnatrice clinique, Elyzabeth Garant. On va voir des hommes qui vont passer, des voitures qui vont ralentir et qu’on va revoir régulièrement. »

Ici aussi, on intervient souvent pour demander aux hommes de s’éloigner du refuge. On fait également de la sensibilisation auprès des femmes qui vont parfois, « sans aucune mauvaise intention », amener des amis de sexe masculin à la porte du refuge, leur demandant de les attendre, par exemple, le temps qu’elles se changent. « On essaie de sensibiliser les femmes au respect de la confidentialité et de la sécurité des autres femmes en leur disant qu’elles n’ont peut-être pas envie que les gens sachent qu’elles sont dans un centre pour femmes », explique Mme Garant.

C’est en effet une des particularités de l’itinérance au féminin. Elles vont souvent tenter de « s’invisibiliser » pour ne pas devenir des proies éventuelles. Raison pour laquelle plusieurs vont éviter d’aller dans les ressources mixtes et qui explique pourquoi plusieurs maisons d’hébergement pour femmes ont une adresse confidentielle. Cette stratégie d’invisibilité est un mécanisme de défense bien connu dans le milieu, car la rue est dure pour les femmes.