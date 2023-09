Un rôle social pour les facteurs?

De nombreuses personnes âgées, isolées chez elles, ne connaissent pas les services communautaires et sociaux qui pourraient soutenir leur bien-être et leur autonomie. Des visites de courtoisie à domicile pourraient-elles permettre d’éviter des drames humains ? Des facteurs de Postes Canada souhaiteraient jouer un rôle social lorsqu’ils livrent le courrier à des personnes vulnérables.

Rachel Ouellet a eu le déclic il y a plus de quatre ans. La factrice rimouskoise avait une signature à récolter auprès d’une dame de 96 ans pour du courrier en provenance de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Avant même d’ouvrir la lettre, la cliente a compris qu’elle avait des chances de perdre son permis de conduire.

« Elle s’est mise à pleurer, elle était en panique. Elle perdait sa dernière autonomie de vie. Je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser comme ça. Elle n’était pas capable de lire, elle était trop nerveuse », raconte l’employée de Postes Canada.

Mme Ouellet a passé environ une heure avec la dame pour l’aider à comprendre la lettre, appeler la SAAQ pour avoir des clarifications et joindre le fils de la dame afin de lui proposer de rendre visite à sa mère.

Après cet épisode, la factrice s’est mise à réfléchir à la possibilité d’officialiser un certain rôle de vigilance pour les personnes aînées vivant à domicile, de plus en plus nombreux dans sa région. « On passe de toute façon devant les maisons cinq jours sur sept, plaide-t-elle. Je sais où habitent les gens qui vivent seuls. Pendant la pandémie, on était parfois l’unique personne que ces gens avaient vue dans leur journée. »

Des recherches lui ont donné raison.

En 2021, un rapport de l’équipe VIES (Vieillissements, exclusions sociales et solidarités), sous la responsabilité de Patrik Marier, professeur au Département de science politique de l’Université Concordia, conclut qu’il serait bénéfique de tirer parti de la vaste infrastructure physique et humaine de Postes Canada pour tisser des liens avec les personnes âgées, isolées ou vulnérables.

En janvier 2023, l’Institut national sur le vieillissement, à Toronto, a publié le rapport intitulé Livraison spéciale : vieillir au bon endroit grâce au service postal. On peut y lire que les facteurs bénéficient d’une forte confiance du public, ce qui leur donne une position avantageuse pour la prestation de services de soutien communautaire.

Pendant ce temps, Postes Canada vit une crise existentielle, se cherchant de nouvelles sources de revenus avec à la baisse du volume de lettres et la concurrence des entreprises privées pour ce qui est des colis. La Chambre des communes lui a conseillé dès 2016 d’élargir sa gamme de services.

Des exemples à l’étranger

Le document de l’Institut national sur le vieillissement rapporte que plusieurs services postaux à travers le monde, notamment en France, au Japon et au Royaume-Uni, offrent maintenant du soutien communautaire, généralement payant. On y suggère de s’inspirer du système Call&Check de l’île de Jersey, par lequel les postiers effectuent jusqu’à deux visites de cinq minutes par semaine pour vérifier le bien-être des personnes inscrites, leur livrer des médicaments prescrits et leur rappeler leurs prochains rendez-vous médicaux.

Les facteurs et factrices ne sont pas des travailleurs sociaux, mais ils pourraient faire des références à une tierce partie, qui ferait un suivi. Bien des organismes communautaires seraient prêts à embarquer.

Patrik Marier souhaite la mise sur pied d’un projet pilote au Québec, qui cadrerait avec l’objectif du gouvernement de permettre à davantage de citoyens de vieillir à domicile. « Les facteurs et factrices ne sont pas des travailleurs sociaux, mais ils pourraient faire des références à une tierce partie, qui ferait un suivi. Bien des organismes communautaires seraient prêts à embarquer », croit l’expert en gérontologie.

Employé de Postes Canada dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, Sébastien Metzger Bogucki constate que des immigrants pourraient aussi bénéficier de visites de ses collègues et des siennes. « Certains attendent parfois qu’on passe pour qu’on leur explique des choses qu’ils ont reçues par courrier », indique le facteur.

Ce dernier croit qu’ils pourraient signaler plusieurs types de situations socio-économiques. « Quand on rentre dans les blocs, juste à l’odeur, on peut souvent comprendre que quelque chose ne fonctionne pas en matière de santé publique, comme de la moisissure ou de la consommation de drogues », raconte-t-il.

Ce genre de rôle pourrait contribuer à donner un sens au travail des employés de la poste, croit M. Metzger Bogucki. « Si tu me demandes si je préfère livrer des Publisac ou avoir un contact humain avec les gens, je n’ai pas de mal à choisir », souligne-t-il.

Le syndicat est dans le coup

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) soutient activement l’idée de mettre en place un service de vigilance auprès des personnes âgées. Il en a fait la promotion dans sa récente campagne Vers des collectivités durables, un plan pour réinventer les services postaux canadiens.

« Dans le cadre de leur comité mixte sur l’expansion des services, le STTP et Postes Canada ont étudié la faisabilité d’un tel service », a écrit le syndicat dans une déclaration par courriel, ajoutant que ses membres continueront d’insister pour que ça se fasse. « Une gamme de services accrue permettra aussi d’assurer l’avenir du service postal public et de protéger les emplois qui s’y rattachent », a-t-il écrit.

De son côté, Postes Canada n’a pas répondu à nos demandes d’information. Rachel Ouellet et Patrik Marier disent sentir peu d’enthousiasme de la part des dirigeants de la société d’État. Il faut dire que les bénéfices financiers d’une telle mesure ne sont pas bien définis pour cette dernière, dont on s’attend qu’elle s’autofinance.

Mme Ouellet croit que le changement devra venir d’une volonté politique. C’est pourquoi elle espère qu’une rencontre pourra s’organiser à ce sujet avec le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, responsable de Postes Canada.

Contacté par Le Devoir, le cabinet de M. Duclos n’a pas donné son avis sur le projet, se contentant de remercier l’Institut national sur le vieillissement pour son rapport. « Il est essentiel que les Canadiens continuent de recevoir le service de qualité qu’ils méritent, et ce, de manière durable, de la part de Postes Canada. Il est d’autant plus important de créer un contexte favorable pour que les aînés puissent vieillir dans la dignité », a-t-il mentionné. Reste à voir si le gouvernement choisira de combiner ces deux priorités.