Une carte aux sans papier pour ne plus vivre dans la peur

Dans être une « ville sanctuaire », où les immigrants à statut précaire seraient protégés de toute expulsion, Montréal fait néanmoins un pas de plus pour se montrer plus inclusive et accueillante. Grâce à un projet-pilote lancé au début de l’année 2023, des centaines de personnes ont demandé et reçu une « carte sans peur », leur donnant accès à des services municipaux sans qu’elles aient à fournir une preuve d’adresse.

C’est jour de « clinique de la carte sans peur » au Bureau accès Montréal (BAM) de l’arrondissement de Ville-Marie. Il n’y a pas encore foule en ce début d’après-midi de septembre, mais on nous met en garde de ne pas nous fier à cette tranquillité relative. « Parfois, il y a une file jusqu’au fond », souligne un employé du BAM en désignant le corridor.

Depuis janvier dernier, dans le cadre d’un projet-pilote découlant de la « Politique d’accès sans peur » adoptée par la Ville de Montréal en 2019, plus de 700 personnes à statut précaire, en attente d’une demande d’asile ou sans papiers, ont pu obtenir ce petit rectangle de plastique leur donnant accès à plusieurs services municipaux, que ce soit les bibliothèques et leur précieuse connexion Internet, les piscines ou les camps de jour.

« On avait fait des focus groups avec des gens sans statut et autres et on avait compris que, même avec une politique, ils avaient peur de se présenter dans un service municipal et de se faire demander une carte d’identité quand ils n’en ont pas », a expliqué Marie-France René, cheffe de section du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM).

Jusqu’ici, Médecins du monde étant en contact avec un grand nombre d’entre eux par l’entremise de sa clinique mobile, c’était à cet organisme que revenait cette responsabilité. Après avoir délivré plus de 3000 « cartes sans peur », l’organisme partenaire de la Ville a passé le flambeau au BINAM pour pouvoir se recentrer sur sa mission première, soit prodiguer des soins de santé aux sans-statut.

« Pour nous, c’était important de faire un premier geste concret », a soutenu Josefina Blanco, conseillère de Ville et membre du comité exécutif. « Et, oui, la demande est là. On le voit. » La Ville n’exclut pas d’ouvrir d’autres points de services, mais d’abord, le défi demeure de faire connaître ce service.

Une peur bien réelle

« Pour ces gens, la peur de donner leur adresse est bien réelle », souligne Veronica Islas, directrice du Carrefour de ressources en interculturel (CRIC). D’autant plus pour les personnes sans papiers, qui vivent dans la peur d’être dénoncées, localisées puis expulsées, alors que toute leur vie — enfants, travail, amis — est ici. « Il suffit qu’il y ait une chicane devant chez toi, la police débarque et commence à te poser des questions, à te demander ton identité. C’est la dernière chose que tu veux. »

D’ailleurs, il n’est pas recommandé aux personnes qui la détiennent de la montrer à la police pour prouver leur identité. « C’est sûr que la carte permet de repérer tout de suite ceux qui sont à statut précaire », reconnaît Marie-France René. « Donc, selon l’agent et son niveau de sensibilisation à la cause, ça peut amener plus de tort que de bien. »

Bien que l’administration Coderre ait fait adopter une déclaration en ce sens en 2017, Montréal n’est finalement pas devenue une « ville sanctuaire ». Ce concept, qu’on voit surtout aux États-Unis, où les villes ont des pouvoirs accrus dans certains domaines, permet à un immigrant à statut précaire de vivre sans craindre d’être dénoncé aux autorités migratoires. Mais les pouvoirs conférés à la Ville de Montréal ne lui permettaient pas de faire de même, et les immigrants auraient eu un faux sentiment de sécurité, avait plaidé Valérie Plante, après avoir remporté la mairie.

À Toronto, toutefois, la loi sur l’accès à l’information municipale empêche la Ville de divulguer des renseignements personnels à un autre gouvernement, sauf dans des circonstances très limitées, notamment pour des enquêtes policières. La Ville Reine possède également depuis 2013 une politique d’accès aux services municipaux pour les personnes sans papiers.

Combler des besoins

Derrière le comptoir d’accueil, quelques familles attendent dans une grande salle éclairée. Un père de famille marocain, qui souhaite garder l’anonymat, raconte qu’il est récemment arrivé au Québec avec sa femme et ses enfants, en soutien à son fils aîné qui fait déjà des études. « La carte, c’est une preuve qui va peut-être nous aider à inscrire nos petits à l’école », dit-il. « Et qu’est-ce qu’on perd à la demander ? »

Pour l’heure, il y a beaucoup de Latino-Américains qui viennent chercher leur « carte sans peur », constate Irais Fernandez, une intervenante sociale du CRIC. « Ça reflète l’immigration qu’il y a en ce moment », dit-elle. Le bouche à oreille fait ensuite son oeuvre.

Au-delà de la carte, les besoins sont immenses. « Il y a le permis de travail, la francisation, ils veulent trouver un emploi. Ils demandent comment marche la banque alimentaire », dit-elle. Les gens demandent beaucoup de conseils relativement à leur santé. « Ils ont tellement de choses dans la tête, ils sont stressés. Ils ont besoin d’aide », soutient Mme Fernandez.

Intervenant à la « clinique » de délivrance de la « carte sans peur », Simon Berest L’Arvor, abonde en ce sens. Il a d’ailleurs été spécifiquement embauché pour cibler les besoins de ces gens et les diriger vers les bonnes ressources. « Les gens qui viennent nous voir n’ont pas encore réellement rencontré quelqu’un. Ils ont peut-être eu des contacts avec IRCC [Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada] mais c’était pour des papiers. Nous, on les rencontre en personne et on recense leurs besoins. »

Une valeur symbolique

Les gens apprécient aussi la valeur symbolique de la carte. « Ils se sentent reconnus, c’est quelque chose d’institutionnalisé. C’est peut-être le seul document d’identification qu’ils vont avoir. Avec le sigle de la Ville de Montréal et tout, veut, veut pas, ça a du poids », poursuit M. Berest L’Arvor.

La carte a même été utilisée pendant la pandémie pour que ces personnes aient accès à la vaccination, s’est réjouie l’élue de Projet Montréal Josefina Blanco. « C’est une carte qui pourrait inspirer d’autres villes, et même le gouvernement du Québec », a-t-elle d’ailleurs déclaré il y a deux semaines, lors des consultations publiques sur la planification de l’immigration.

Car pour Mme Blanco, pas question de fermer les yeux sur cette réalité. « Quand on perpétue une situation d’irrégularité, on rend la personne encore plus vulnérable et, à terme, encore plus dépendante de l’État. Mais quand on lui donne des droits et qu’on la reconnaît, d’une certaine manière, ça rend la personne plus autonome. On est en train de la protéger. »