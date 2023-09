Manifestation du front commun intersyndical du secteur public à Montréal

Des milliers de drapeaux turquoise flottent samedi après-midi au centre-ville de Montréal, à l’occasion de la manifestation du front commun intersyndical du secteur public, qui se dit prêt à déclencher une grève générale illimitée si le gouvernement du Québec ne lui présente pas une offre « respectable ».

Cette marche se déroule parallèlement aux négociations des conventions collectives des membres du syndicat avec Québec.

Les présidents des quatre syndicats qui forment le front commun, la CSQ, la FTQ, l’APTS et la CSN, se sont adressés aux médias en amont de la marche, alors que des dizaines d’autobus jaunes débarquaient des manifestants aux abords du parc Jeanne-Mance.

Le front représente 420 000 travailleurs dans les services publics, incluant les domaines de la santé, des services sociaux, l’éducation et l’enseignement supérieur.

« Les gens sont en colère », a résumé François Enault, vice-président de la CSN, en faisant référence à la proposition de Québec d’augmenter les salaires des travailleurs du secteur public de 9 % en cinq ans. Il s’agit d’une offre insuffisante « qui ne passe pas », a indiqué M. Enault.

Éric Gingras, président de la CSQ, a aussi fait valoir le ras-le-bol des membres du syndicat.

« On nous a dit des mercis gros comme le bras, on nous a dit qu’on était des anges gardiens durant toute la pandémie. Quand c’est le temps de passer à la caisse pour avoir de bonnes conditions de travail, on ne nous écoute plus », a-t-il lancé.

Le front commun se dit également prêt à déclencher une grève générale illimitée si le gouvernement ne bouge pas.

« On n’espère pas se rendre-là, c’est un moyen ultime qu’on va utiliser. On se prépare pour le faire, parce que c’est long d’avoir des mandats de grève dans le secteur public, a affirmé Robert Comeau, président de l’APTS. Nos gens sont prêts. »

« Si vous regardez le nombre d’autobus scolaires qui sont ici, d’avions nolisés qui sont partis ce matin de l’Abitibi, nos gens sont prêts, parce qu’ils n’ont plus rien à perdre », a renchéri la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Mme Picard estime que Québec doit se considérer comme « chanceux » que le front commun ait mis sur pied cette manifestation.

« C’est leur chance de saisir l’occasion de se présenter et d’être cette fois-ci sérieux avec des offres respectables », a-t-elle ajouté.

Les participants à la marche se sont rassemblés sur le coup de 13 h au parc Jeanne-Mance, et ils se dirigeaient vers le Quartier des spectacles.