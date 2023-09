Tempête au sujet de pistes cyclables à Montréal

Gouverner, c’est choisir. Mais parfois, cela implique d’affronter la tempête. Laurence Lavigne Lalonde a vécu l’expérience récemment lorsqu’elle a dû faire face à des citoyens furieux de perdre de précieuses places de stationnement en raison de l’aménagement de pistes cyclables sécurisées. Mais la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) n’en démord pas : pas question de reculer, malgré la contestation.

Le 5 septembre dernier, les tensions étaient vives lors de l’assemblée du conseil d’arrondissement. Plusieurs citoyens se sont présentés au micro pour dénoncer avec véhémence les nouveaux aménagements cyclables prévus sur les rues Legendre et de Louvain, dans Saint-Michel, qui entraîneront le retrait de plus d’une cinquantaine de places de stationnement. Même colère concernant l’avenue Querbes, dans Parc-Extension, où des voies cyclables feront disparaître 250 cases.

« La Ville a décidé de façon unilatérale d’installer des pistes cyclables pour je ne sais pas combien de cyclistes, trois par jour, peut-être, a lancé une résidente de la 15e Avenue. Qu’est-ce qu’on va faire cet hiver quand vous allez fermer le côté de rue stationnable pour déneiger ? Il va y avoir zéro parking. »

Malgré l’hostilité de l’assistance, Laurence Lavigne Lalonde ne s’est pas démontée. « La Ville n’a pas la responsabilité de trouver un espace de stationnement pour chaque voiture sur le territoire, a-t-elle dit d’un ton sans appel. Le parc automobile croît nettement plus rapidement que la population. Il y a des gens qui ont deux, trois, quatre, cinq voitures, mais il y a 60 % des gens dans notre arrondissement qui se déplacent autrement qu’en voiture. […] Notre responsabilité, c’est d’offrir des alternatives aux gens qui font le choix de ne pas posséder de voiture. »

Une question d’équité

En entrevue dans ses bureaux de la rue Ogilvy, l’élue de 39 ans persiste et signe. Quand il est question d’aménager des infrastructures sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, les compromis ne sont pas possibles, argue-t-elle. « C’est tout le temps comme ça. Personne ne va dire : je ne veux pas qu’on fasse de pistes cyclables. Mais une fois qu’elles arrivent, elles ont un impact. On ne peut pas créer plus d’espace public. Alors il faut qu’on prenne l’espace qu’on a et qu’on le transforme. »

Elle se plaît à rappeler qu’à l’heure actuelle, les pistes cyclables n’occupent que 1,3 % de l’espace public, contre 3 % pour le transport collectif, 20 % pour les piétons et tout le reste pour la voiture.

Quand elle a accédé à la mairie de VSP, en 2021, l’arrondissement ne comptait qu’une seule piste cyclable sécurisée, soit celle du Réseau express vélo Saint-Denis. Il y avait donc du rattrapage à faire, car les bandes cyclables peintes au sol ne permettent pas des déplacements sécuritaires, selon elle. L’arrondissement a notamment créé la piste de la rue Villeray. C’est maintenant aux quartiers de Parc-Extension et Saint-Michel de faire l’objet d’aménagements.

Les citoyens ont reproché à l’élue de ne pas les avoir consultés avant d’agir. Ils voulaient plus un référendum qu’une consultation, rétorque la mairesse. « Je ne crois pas qu’on puisse donner le droit de vie ou de mort de ce projet à certains citoyens. Ce sont des projets de sécurité. »

Sauver le monde

Née dans Saint-Michel, Laurence Lavigne Lalonde est détentrice d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Montréal et d’une maîtrise en études du développement international et gestion de projets sociaux de l’Université Paris 1 Sorbonne. « Depuis que je suis petite, j’ai envie de sauver l’humanité », dit-elle en riant.

Elle a notamment travaillé comme intervenante en santé mentale, puis s’est exilée pour gérer des projets au sein de différentes ONG internationales. C’est à cette époque qu’elle prend la mesure du rôle joué par les gouvernements de proximité, relate-t-elle. En 2013, alors qu’elle est au Pérou, elle décide de revenir au bercail. « À cette époque, ça n’allait pas bien à Montréal. Je connaissais quelques personnes à Projet Montréal. J’avais envie de faire le saut. »

Elle décide de se porter candidate dans le district de Maisonneuve–Longue-Pointe, où elle habite. Elle l’emporte et fait ses classes dans l’opposition. « L’opposition était une école parfaite. Ça prend du temps pour comprendre la machine municipale. » Réélue en 2017, elle accède au comité exécutif et devient responsable de la transition écologique et de l’agriculture urbaine. Elle pilote le Plan climat 2020-2030, dévoilé en décembre 2020.

En 2021, elle retourne vivre dans le quartier où elle a grandi et décide de briguer la mairie de VSP. Elle affronte alors Guillaume Lavoie, une des vedettes du parti de Denis Coderre, qu’elle défait avec plus de 6000 voix de majorité.

À l’approche du milieu de mandat, l’élue estime que son équipe a pu instaurer plusieurs changements importants. « En moins d’un an, on a réussi à changer complètement notre réglementation sur le zonage et l’urbanisme. » Sur le terrain, ces nouvelles règles imposent du verdissement, exigent la plantation d’arbres et abolissent les exigences minimales en matière de places de stationnement pour les nouvelles constructions.

D’autres dossiers sont dans sa ligne de mire, comme le manque de locaux communautaires, la construction de logements sociaux et l’amélioration du secteur de la carrière Francon.

Mais celui de la sécurité est particulièrement pressant à ses yeux. « Je me souviens de la mort de la petite Mariia, dit-elle au sujet de la fillette happée par une voiture en décembre 2022 dans Ville-Marie. Tous les micros se sont tournés vers la Ville, en disant : pourquoi vous n’avez pas agi avant ? Moi, je ne veux pas ce micro-là en dessous de mon nez. »