Des «anges» municipaux à la rescousse de personnes isolées

De nombreuses personnes âgées, isolées chez elles, ne connaissent pas les services communautaires et sociaux qui pourraient soutenir leur bien-être et leur autonomie. Des visites de courtoisie à domicile pourraient-elles prévenir des drames humains ? Des municipalités de Lanaudière misent sur le porte-à-porte.

Par un mardi après-midi pluvieux de septembre, Sylvie Cameron et Daniel Laliberté sonnent à un petit immeuble d’appartements de L’Assomption. La porte d’entrée se déverrouille et une dame aux cheveux gris s’approche, l’air méfiant. Les visiteurs expliquent alors qu’ils font partie du projet Bienveillance en action, dont le but est d’informer les résidents sur les ressources communautaires disponibles et de s’enquérir de leur état.

Alors que l’intérêt se lit de plus en plus sur son visage, un petit groupe d’aînés, sortis de chez eux pour voir ce qui se passait, s’agglutine derrière elle. « Ça vaut la peine de regarder ça. Je suis contente d’avoir ouvert. On est tous des personnes âgées ici et on a des besoins », lance Danielle Brousseau, pendant que Daniel Laliberté distribue des cadeaux, soit des sacs isolants dans lesquels se trouvent des dépliants d’information, un crayon et un ouvre-boîtes.

En toussant, Mme Brousseau confie qu’elle et son mari ont de la difficulté à faire leur ménage, mais qu’ils ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir de l’aide. « Je fais de l’asthme chronique, et mon mari a de la difficulté à marcher. L’entretien a beaucoup diminué. Des fois, je regarde ça et je me dis : “Mon Dieu, ça ne se peut pas, ce n’est pas chez nous.” Des fois, j’ai envie de pleurer », raconte la dame de l’âge d’or, les yeux pleins d’eau.

« Connaissez-vous le soutien à domicile ? » demande Sylvie Cameron, une travailleuse sociale retraitée aux cheveux roux coupés court, avec une voix douce et empathique. « Je peux prendre deux minutes pour vous en parler. »

Après avoir noté ses coordonnées, la bénévole promet à Mme Brousseau qu’elle recevra un appel de suivi. Avec son collègue, elle se dirige ensuite vers l’adresse suivante.

Un projet collectif

C’est pour entrer en contact avec des gens vulnérables et isolés comme Mme Brousseau que cinq municipalités ont accepté de participer à un projet pilote. Entre octobre 2021 et juin 2023, 12 tournées ont été réalisées à L’Assomption, Repentigny, Charlemagne, L’Épiphanie et Saint-Sulpice. Le projet, mis en oeuvre par l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de L’Assomption, est prolongé jusqu’en mars.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Les itinéraires sont déterminés par des policiers ou des pompiers locaux, qui connaissent les profils sociodémographiques des divers quartiers. Des bénévoles distribuent d’abord des affichettes de porte pour prévenir les résidents qu’ils recevront de la visite. Deux par deux, ils reviennent quelques jours ou semaines plus tard pour sonner à toutes les adresses. Ils sont accompagnés par un représentant du service de police ou des incendies, ce qui incite les citoyens à leur faire confiance.

Environ 40 % des 2558 portes se sont ouvertes, selon le bilan effectué pour le compte de la Table des préfets de Lanaudière, qui paye le salaire du chargé de projet, Daniel Laliberté. Les bénévoles ont relevé 84 situations de « vulnérabilité potentielle », dont 47 ont fait l’objet d’un suivi ou d’une orientation auprès de services pertinents. Les problèmes observés concernaient la santé mentale ou physique, l’isolement, des difficultés relationnelles ou la difficulté à combler des besoins de base.

Démunie face à une augmentation de loyer

Louise Boucher, une résidente de Charlemagne, fait partie des personnes qui ont obtenu du soutien. Lorsqu’elle a reçu une visite inopinée, elle s’est ouverte sur le stress qui la rongeait.

« Un ange m’a envoyé des personnes bienveillantes. Je leur ai raconté que je ne savais pas où aller », exprime la femme de près de 60 ans, qui souffre d’emphysème et de maux de dos causés par un accident de voiture. « Mon loyer montait de 60 $, ça venait d’être vendu. Je n’avais plus les moyens de rester ici. »

C’est Daniel Laliberté qui a fait le suivi de son dossier. Il l’a encouragée à poser sa candidature auprès d’une résidence de Repentigny qui offre des loyers modiques. Elle pourra finalement y déménager en octobre.

Mme Boucher a eu de la difficulté à croire que la bonne fortune avait pu lui tomber dessus sans qu’elle demande quoi que ce soit. « C’est extraordinaire », soutient celle qui dit en avoir « bavé toute sa vie », notamment en élevant seule ses deux filles.

Le Devoir a aussi rencontré une septuagénaire atteinte de tremblement essentiel, Louise Lemieux, qui a été convaincue par Sylvie Cameron de se procurer davantage d’aide à domicile, surtout pour le ménage.

L’enthousiasme des élus locaux

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, dit avoir ce projet à coeur. « Même si on a aidé seulement neuf personnes de notre ville, pour moi, ça n’a pas de prix. Ça a aussi un effet préventif, qui est difficile à calculer », affirme-t-il. Il espère que d’autres municipalités suivront l’exemple. Il encourage Québec à faire partie de la solution en impliquant davantage les centres intégrés de santé et de services sociaux dans les suivis des personnes repérées.

La conseillère municipale Josée Paquette a pour sa part participé à toutes les tournées dans sa municipalité, Charlemagne. Ces visites soulèvent des solutions et des pistes de réflexion en lien avec des questions qui touchent de plus en plus de citoyens, comme le vieillissement, l’accès au logement, l’itinérance et l’intégration des personnes immigrantes.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Directeur scientifique du Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale, Patrik Marier voit ce genre d’initiative d’un bon oeil. Il interpelle toutefois le gouvernement provincial afin que davantage de moyens soient investis pour « accentuer la présence sur le terrain auprès des personnes âgées ». « Pourquoi, quand on parle de besoins sociaux pour les aînés, c’est toujours des bénévoles ? » se demande le chercheur.

« Je proposerais de trouver des moyens de débloquer des fonds et des ressources aux municipalités pour qu’elles puissent jouer ce genre de rôle social », a suggéré M. Marier, citant également le problème de l’itinérance.

En effet, Daniel Laliberté constate qu’il est difficile de recruter des bénévoles assidus. Au rythme où va le projet, il ne sera pas possible de frapper à la porte de la majorité des 128 000 citoyens de la MRC de L’Assomption, ni de ses 25 000 personnes aînées. Pour la suite des choses, ses artisans évaluent la possibilité de se concentrer sur certains lieux encore plus à propos, comme les résidences privées pour aînés.