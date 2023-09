Un refuge pour femmes à Montréal forcé de réduire temporairement ses services

Faute de personnel, le refuge de jour pour femmes de l’organisme Chez Doris, à Montréal, a annoncé jeudi devoir réduire certains de ses services à compter de samedi prochain pour une durée d’environ deux mois.

Pendant cette période, l’accès aux repas, aux lits de jour et aux intervenantes ne sera donc pas possible à ce refuge situé dans l’arrondissement de Ville-Marie. Les clientes pourront toutefois y récupérer leur courrier et leurs médicaments, ainsi que recevoir des vêtements d’urgence ou des produits d’hygiène tous les mardis et jeudis entre 13 h et 16 h.

« Il y a une pénurie de main-d’oeuvre et on est affectés par cela. On n’est pas assez », explique Marina Boulos-Winton, directrice générale de Chez Doris. Plusieurs départs d’employés pour diverses raisons ont eu lieu en juin, en juillet et en août, raconte-t-elle, en entrevue au Devoir. Elle souhaite donc actuellement recruter jusqu’à 28 personnes pour le refuge de jour.

Depuis la pandémie de COVID-19, l’organisme intervient auprès de femmes qui vivent des problèmes de plus en plus complexes, affirme Mme Boulos-Winton. « La clientèle est beaucoup plus hypothéquée qu’auparavant. Elle a complètement changé. C’est une clientèle qui est beaucoup plus marginalisée, qui a des problèmes de toxicomanie et des problèmes de santé mentale lourds. » Cela a des répercussions sur les employés, souligne-t-elle.

Quant au refuge de nuit de Chez Doris, situé près du centre de jour, il maintiendra ses activités durant les deux prochains mois, précise la directrice générale. Les 24 lits d’urgence seront donc toujours accessibles, et celles qui les utiliseront auront droit à un souper, à un déjeuner et à des collations à emporter pour la journée.

Le centre de santé et de services sociaux de Chez Doris, lui, continuera d’offrir son programme de gestion financière, ses services de soutien et de placement en logement et ses activités sociorécréatives.

Une « pression énorme » sur le réseau d’aide

La réduction temporaire de certains services du refuge de jour de Chez Doris inquiète Serge Lareault, commissaire aux personnes en situation d’itinérance à la Ville de Montréal. L’organisme accueille plusieurs femmes, soutient-il. « Avec l’augmentation majeure de l’itinérance et le fait qu’il y a énormément de gens en crise sur de nouvelles drogues à Montréal, cela fait une pression énorme sur notre réseau d’aide, qui est en débordement. »

Selon un rapport de l’Institut national de santé publique du Québec paru la semaine dernière, le nombre d’itinérants au Québec a bondi de 44 % en 2022 par rapport à 2018.

Dans ce contexte, M. Lareault estime qu’il est urgent que le gouvernement québécois finance davantage les organismes qui sont « à bout de souffle ». « S’ils ont des enjeux de ressources humaines comme ça, c’est parce qu’ils manquent de financement et qu’ils font fonctionner leurs services avec le minimum de personnes », déplore-t-il.