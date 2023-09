Quand la crise du logement se heurte à la crise climatique

Un développement immobilier de Rimouski devient l’arène dans laquelle deux crises s’entrechoquent : celle du logement et celle du climat. Dans une municipalité au taux d’inoccupation famélique de 0,2 %, la construction de 800 portes projetée par la Ville provoque une levée de boucliers parmi ceux et celles qui craignent la privatisation d’une forêt qui fait, présentement, le bonheur collectif.

C’est à Pointe-au-Père, sur un terrain situé à quelques kilomètres de son centre-ville, que Rimouski espère voir sortir de terre les centaines d’habitations capables de soulager, un peu, sa crise aiguë du logement.

Il faudrait construire 2500 unités supplémentaires pour atteindre le taux d’équilibre à Rimouski. Le développement de Pointe-au-Père permettrait d’atteindre près du tiers de cet objectif. Pour son maire, Guy Caron, la Ville « ne peut tout simplement pas passer à côté d’une opportunité comme celle-là. »

Une opposition citoyenne mobilisée ne le voit pas du même oeil. Le territoire convoité par la Ville comporte une forêt fréquentée depuis des décennies par la population et un front citoyen appréhende que Rimouski, au nom de la crise du logement, livre ce coin de nature en pâture à des intérêts privés.

Pour le Rimouskois Simon Labadie, cette forêt fait presque partie de la famille. L’été, son frère y construisait des campements. L’hiver, ce sont ses parents qui y faisaient des foulées de ski de fond. Il raconte avoir lentement vu son quartier d’enfance, près de l’avenue Richelieu, se transformer « à l’américaine » : la banlieue a gagné du terrain, découpant de grands lots pour des petites familles condamnées à l’auto dans leurs moindres déplacements.

« Moi-même, je la subis, la crise du logement, explique-t-il au bout du fil. Pourtant, je crois que cette forêt-là doit continuer à appartenir à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas les moyens d’aller en Gaspésie ou dans des parcs nationaux pour apprécier la nature. Ce n’est pas normal que certaines personnes, certaines entreprises, accaparent des milieux naturels pour leurs besoins individuels. »

Moi-même, je la subis, la crise du logement. Pourtant, je crois que cette forêt-là doit continuer à appartenir à tout le monde. [...] Ce n’est pas normal que certaines personnes, certaines entreprises, accaparent des milieux naturels pour leurs besoins individuels.

Il n’est pas question de détruire la forêt comme le prétend l’opposition citoyenne, rétorque avec véhémence le maire. Bien au contraire : « si c’était l’intention de la Ville de raser le boisé, nous aurions toute la latitude pour le faire et pour développer des bungalows par-dessus, explique Guy Caron. Nous n’aurions même pas l’obligation de faire des consultations ; nous pourrions simplement payer la compensation pour la destruction des milieux humides et ça finirait là. »

Rimouski assure vouloir adoucir à tout prix les effets du développement sur le milieu naturel. La Ville travaille sur les balises qui encadreront l’essor immobilier pour, explique le maire, épargner le plus possible la forêt.

Malgré les assurances de la Ville, l’opposition citoyenne se fait entendre au conseil municipal. Elle demande de protéger le milieu naturel au nom de la santé publique et de la lutte contre le dérèglement climatique. « Nous avons, insistait lundi la Dre Dominique Bourassa, médecin de famille, mère de deux enfants et participante à l’Association québécoise des médecins pour l’environnement, une très grande responsabilité envers les prochaines générations. »

La municipalité admet que le développement de Pointe-au-Père est un mal rendu nécessaire en raison de la crise du logement. En temps normal, le secteur demeurerait intact, mais dans un contexte de crise où le prix des loyers et des propriétés monte en flèche, le statu quo est intenable.

« Ce n’est pas réaliste, insiste Guy Caron. Il reste 12 % du territoire sur lequel nous pouvons développer à Rimouski et le terrain de Pointe-au-Père représente 75 % de notre réserve foncière municipale. »

Le front citoyen, lui, demande à la Ville de privilégier la densification de son centre-ville au lieu de jeter son dévolu sur un territoire forestier dont le développement favorise, à ses yeux, l’étalement urbain.

« Huit cents portes, quand nous regardons la superficie, c’est indéniable que ça va fortement affecter le milieu, croit Rachel Nadeau, une citoyenne de Rimouski qui termine son doctorat en droit de l’environnement. Il faut considérer le centre-ville en premier, là où il y a beaucoup d’espaces sous-utilisés et des stationnements immenses capables d’accueillir du développement. »

Plus facile à dire qu’à faire, rétorque le maire. Rimouski possède « zéro terrain » dans son centre-ville et son plan d’aménagement ne prévoit pas une forte densification dans le secteur. « Je ne vous cacherai pas non plus que dès le moment où une ville se montre intéressée à acquérir un terrain, ajoute Guy Caron, son prix initial double. »

La question, pour les décideurs, n’est plus de savoir si, mais plutôt comment le développement de Pointe-au-Père va se faire. La Ville discute notamment avec l’UTILE, un organisme consacré au logement étudiant, et avec la société de développement Angus, afin d’éviter que le secteur accueille des appartements locatifs aux prix prohibitifs.

Nous ne pouvons plus concevoir les milieux naturels comme des terrains en attente de développement

Malgré les promesses de la Municipalité, qui assure vouloir préserver le plus possible la forêt et étendre le transport collectif pour desservir le quartier à venir, l’opposition citoyenne n’entend pas baisser les armes.

« Nous ne pouvons plus concevoir les milieux naturels comme des terrains en attente de développement », croit la Dre Bourassa, citant un éditorial écrit par le président de l’Ordre des urbanistes du Québec.

Le maire, lui, défend son action. « Une centrale au charbon qui fournit 20 % de l’électricité en Pologne émet 38 millions de tonnes d’équivalent CO 2 par année, illustre-t-il. Pour en arriver à l’impact de cette centrale, ça prendrait 155 villes de Rimouski. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire, conclut Guy Caron, mais si nous prenons des solutions drastiques qui empêchent le développement, ça va avoir un méchant impact sur l’attractivité de Rimouski dans le futur et, surtout, sur l’abordabilité de la ville à l’avenir. »