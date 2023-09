Ville-Marie s’attaquera aux frais imposés aux projets de logements sociaux

L’arrondissement de Ville-Marie entend changer sa réglementation l’an prochain afin de réduire les frais qu’elle impose à des projets de logements sociaux en construction, a appris Le Devoir. Une décision qui survient au moment où la construction d’un bâtiment destiné à loger des itinérants en réinsertion sociale à proximité du Village est retardée par des exigences de l’arrondissement, qui viennent aussi gonfler la facture.

Un bâtiment de 32 logements sociaux voué à accueillir des personnes en situation d’itinérance devait ouvrir en décembre 2023 sur la rue Sainte-Catherine Est, mais ce projet ne se concrétisera pas avant septembre 2024, si tout se passe bien, a confié au Devoir l’architecte Antonin Labossière, de la firme Rayside Labossière, mandatée dans le cadre de ce projet.

« Quand on aide des personnes en situation d’itinérance, tous les jours on reçoit des appels de personnes vulnérables qui demandent un toit, et c’est vraiment triste de devoir leur dire non », soupire Valérie Méplon, directrice générale de l’organisme Le Sac à dos, qui est à l’origine de ce projet de logements sociaux. Le bâtiment doit comprendre des logements sur trois étages ainsi qu’un centre de jour au rez-de-chaussée, dans un secteur où « il y a beaucoup à faire » pour répondre aux besoins des itinérants, relève-t-elle.

Des frais quotidiens

En vue de la création des 32 logements sociaux, Le Sac à dos a fait l’acquisition en 2017 de l’immeuble de la rue Sainte-Catherine Est, autrefois à vocation commerciale. Or, la décision de l’arrondissement de Ville-Marie d’imposer la conservation de la mansarde de l’édifice a retardé la réalisation du projet.

L’organisme a ainsi dû installer une imposante structure métallique pour préserver cette partie du bâtiment, actuellement suspendue, en attendant que le projet de logements sociaux, évalué à 16 millions de dollars, se concrétise. Entre-temps, il verse depuis plus d’un an à l’arrondissement des frais quotidiens d’occupation du domaine public en raison de la présence de cette structure métallique, pourtant exigée… par l’arrondissement.

« C’est un peu paradoxal que la Ville te demande de préserver une mansarde, mais qu’après, elle te fasse payer un gros prix pour avoir une installation au-dessus du trottoir », lance M. Labossière, qui note que l’arrondissement a ainsi contribué à retarder ce projet, en plus d’en faire gonfler la facture. « On pense que c’est logique et défendable que le logement social puisse contribuer à protéger le patrimoine, mais s’il y a un surcoût associé à ça, il faut qu’on nous aide à l’assumer. »

Car les frais d’occupation du domaine public peuvent avoir une incidence financière importante pour des organismes à but non lucratif, relève le directeur général de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec, Éric Cimon. « Même si ce n’est pas énorme, ce sont des frais additionnels pour des organismes qui ne sont pas riches. »

Changements réglementaires

Joint par Le Devoir, le conseiller municipal du district de Saint-Jacques et responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, assure que l’administration tient des discussions avec l’organisme Le Sac à dos afin de réduire les répercussions financières des exigences de l’arrondissement en lien avec la construction de ce bâtiment de logements sociaux.

« On regarde si on est capables de rembourser, ou sinon de ne pas charger les frais d’occupation du domaine public, ce qui ferait toute une différence pour l’organisme », indique l’élu de Projet Montréal.

L’arrondissement se penchera aussi, en début d’année prochaine, sur une proposition de changement réglementaire qui permettrait que des projets immobiliers à vocation sociale sur son territoire soient exemptés de certains frais, notamment en ce qui concerne l’occupation du domaine public, a appris Le Devoir.

« Le fait que l’arrondissement veuille assumer certains coûts pour les projets de logements sociaux, on trouve ça intéressant », lance le coordonnateur du Comité logement Ville-Marie, Éric Michaud. L’arrondissement, qui peine à faire sortir des logements sociaux de terre, devrait toutefois aller plus loin en adoptant également une approche réglementaire « plus souple » afin d’accélérer la construction de ce type de projets, croit-il.

« Il faut revoir les processus d’approbation référendaire, et il faudrait s’assurer qu’il y a un traitement accéléré, dans toutes les municipalités, des projets à but non lucratif », indique d’ailleurs la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain, Véronique Laflamme. La formation d’opposition à l’hôtel de ville, Ensemble Montréal, réclame pour sa part la création d’un guichet unique qui accompagnerait les organismes communautaires consacrés au développement de logements sociaux.

« Avoir un seul point de chute au lieu de faire affaire avec plusieurs unités administratives de la Ville relèverait du gros bon sens et faciliterait les procédures », soutient le porte-parole du parti d’opposition en matière d’habitation, Julien Hénault-Ratelle.

Questionnée la semaine dernière dans le cadre d’une conférence de presse, la mairesse Valérie Plante a pour sa part cité le manque de financement de Québec comme principale cause des retards que connaissent plusieurs projets de logements sociaux dans la métropole.

« Peut-être que les permis représentent 10 % du problème, mais le gros du problème, c’est le financement », a-t-elle lancé lors d’un récent point de presse à l’hôtel de ville.