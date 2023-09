De l’aide de plus pour les sinistrés de Fiona

La ministre fédérale Gudie Hutchings sera aujourd’hui à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, pour annoncer un nouveau soutien financier destiné aux sinistrés de l’ouragan Fiona. Il permettra d’épauler les résidents et les entreprises locales touchés par le passage de la tempête dans l’est du pays il y a un an. Le Québec avait aussi été touché par Fiona, plus précisément les îles de la Madeleine.

Le Fonds de rétablissement de l’ouragan Fiona vise « à combler les lacunes pour les personnes qui ne sont pas couvertes par leur régime d’assurance ou par d’autres mesures de soutien fédérales et provinciales existantes », explique le site du gouvernement du Canada.

Mme Hutchings sera accompagnée du ministre du Logement et député de Nova-Centre, Sean Fraser.