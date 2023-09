Les voisins du site d’injection supervisée de Cactus à bout de patience

La situation est devenue « intenable », estiment les voisins du centre d’injection supervisée de Cactus, au centre-ville de Montréal. Les résidents d’un immeuble de logements sociaux de la rue Berger soutiennent qu’au cours des derniers mois, la présence constante des toxicomanes, les incivilités et les menaces sont devenues leur lot quotidien. Ils ont réclamé jeudi le déménagement de ce service.

« Souvent, quand on sort [de notre immeuble], il y a des usagers de drogues qui sont devant notre porte en train de s’injecter. Il faut qu’on attende qu’ils partent pour pouvoir sortir. Quand on rentre, c’est la même chose », a relaté Gaétane Lupien, locataire depuis huit ans de l’immeuble de l’OBNL Un Toit en ville, de la rue Berger. « Cet été, ç’a été pire que jamais. On a vu des toxicomanes dans l’immeuble, au sous-sol, et quand on leur dit de partir, ils nous envoient chez le diable. […] On est rendus qu’on a peur de descendre nos poubelles au sous-sol de crainte de tomber sur quelqu’un. »

« C’est le supplice de la goutte », renchérit un autre résident, Claude Boulanger. « Tous les jours, on est confrontés à des gens qui s’injectent, qui fument du crack, à des vendeurs de drogues. Ils se tiennent des deux côtés de la rue, par gangs. Ils sont rendus sans gêne. Je leur ai déjà dit : “vous êtes chez vous, mais nous, on n’est plus chez nous”. »

Pas contre le site, mais…

Les résidents et les gestionnaires de l’immeuble exaspérés ont lancé un cri du coeur au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal, jeudi lors d’une conférence de presse. Ils souhaitent que les autorités aident Cactus à se trouver un site plus approprié pour son centre d’injection supervisée. « On n’est pas du tout contre le site d’injection. Au contraire, on pense qu’il est essentiel, mais on trouve que ce service n’est pas bien rendu », a fait valoir Guy Robert, président du conseil d’administration de l’OBNL.

Il souligne que les résidents ne se sont jamais opposés à l’ouverture d’un centre d’injection supervisée il y a sept ans et qu’ils sont habitués à côtoyer les itinérants et les toxicomanes, mais que le climat s’est tellement détérioré que la situation est devenue « intolérable ».

Guy Robert relate que son organisme doit dépenser des sommes importantes pour réparer à répétition le système d’intercom brisé, les portes défoncées et autres équipements endommagés par les toxicomanes qui fréquentent de jour comme de nuit la rue Berger.

Le président du conseil d’administration d’Un Toit en ville indique que son organisme participe aux réunions du comité de bon voisinage mis sur pied par Cactus, mais sans constater de progrès notable si ce n’est l’installation récente d’une toilette chimique pour les toxicomanes. « Notre souhait, c’est que Cactus soit ouvert 24 heures sur 24 heures dans un local qui soit assez grand pour accueillir les usagers et que ceux-ci n’aient pas à attendre à l’extérieur », indique Nancy Larente, administratrice de l’OBNL.

Guy Robert déplore que les résidents de son OBNL soient laissés à eux-mêmes par les autorités. Les policiers offrent une « excellente » collaboration des policiers, mais leur cadre d’intervention est limité, dit-il. « On a l’impression que la rue, c’est un no man’s land et que rendu là, c’est la job de personne. Ça fait longtemps qu’on fait des rencontres et qu’on fait des constats de situations en espérant que quelque chose va changer. Mais ça ne se traduit pas dans l’action. »

Mécontentement chez Cactus

La sortie des résidents de l’OBNL n’a pas plu au directeur général de Cactus, Jean-François Mary. « C’est clairement du “pas dans ma cour”. C’est un abandon de la tentative de vivre ensemble », a-t-il expliqué en reprochant à l’OBNL d’avoir diffusé des photos et des vidéos des toxicomanes dans la rue. « Pour moi, c’est une déshumanisation totale de ces personnes-là. Je trouve ça déplorable de la part d’un organisme communautaire qui a une vocation sociale de présenter ces photos-là. »

Selon lui, la situation de détresse dans laquelle se trouvent les toxicomanes est notamment attribuable à l’appauvrissement de la population et à la crise du logement. Il estime que les gouvernements fédéral et provincial devraient s’attaquer à la question du revenu minimum de la population et poser des gestes concrets pour réduire les mortalités liées aux surdoses. « C’est le résultat de l’inaction gouvernementale depuis des décennies. »

D’autres détails suivront.