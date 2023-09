Le Québec, un précurseur en cybersécurité grâce à son expertise en IA ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Intelligence artificielle et cybersécurité

En octobre dernier, l’incubateur-accélérateur gatinois Cilex avait sélectionné six start-up innovantes pour participer au premier programme d’accélération québécois en cybersécurité, et la première cohorte a vu le jour cette année. Ce programme de maillage semble témoigner d’une volonté du Québec de se positionner sur la scène internationale en tant qu’acteur de l’innovation en matière de cybersécurité. Un tel programme s’avère en effet gagnant pour les grandes entreprises et celles en démarrage, mais aussi pour l’écosystème d’innovation et ses retombées économiques.

Avec la création du ministère de la Cybersécurité et du Numérique en janvier 2022, le Québec semble mesurer l’importance de la cybersécurité et vouloir investir dans ce domaine. Le soutien accordé à des programmes en innovation en est la preuve, le Québec souhaite se positionner comme un acteur en cybersécurité sur la scène internationale. « On a déjà une expertise reconnue à travers le monde en intelligence artificielle », explique Alan Bernardi, expert sénior en innovation et stratégies chez Cilex. Il faudrait désormais devenir un fournisseur de services en cybersécurité afin d’amener du financement, stimuler l’économie et faire progresser l’innovation, dit-il. David Lehrer, président-directeur général de Conatix du Nord, l’une des six jeunes pousses sélectionnées pour le programme, partage cet avis. Selon lui, le Québec peut devenir un précurseur en cybersécurité grâce à son expertise en IA.

Il reste encore du chemin à parcourir en ce qui concerne la cybersécurité, mais « les politiques gouvernementales font en sorte de créer un hub en cybersécurité au Québec », soutient Charles Lesieur, cofondateur de Verif A.I., l’une des jeunes entreprises participantes. Malheureusement, le processus d’obtention de subventions reste tout de même très sélectif et laborieux d’un point de vue administratif pour les entreprises participantes, confie Manuel Patry, chargé de projet chez Cilex.

Les avantages du maillage en cybersécurité

Le programme de maillage en cybersécurité semble profiter tant aux entreprises émergentes qu’aux entreprises établies, mais aussi à l’écosystème économique local. Le but du maillage est de créer des occasions de rencontres et de collaborations, a fortiori « sur une scène internationale qui n’est pas facile à pénétrer », révèle Alan Bernardi. Il faut être en mesure de prouver que la nouvelle solution proposée fonctionne face à des acteurs bien implantés. C’est en cela que le maillage est intéressant, il permet de prouver que le produit répond aux besoins, poursuit l’expert en innovation et stratégies.

Selon Manuel Patry, l’avantage du maillage est de créer des occasions de mettre en lien les grandes entreprises et les start-up. Pour les « entreprises en démarrage, l’enjeu est de trouver son marché, des clients, de se commercialiser », ajoute-t-il. Le programme permet d’accélérer la croissance de la start-up. L’entreprise établie bénéficie quant à elle d’une plateforme pour améliorer ses services et sa cybersécurité, lui permettant ainsi d’être plus innovante et compétitive. De plus, en externalisant l’innovation, ces entreprises externalisent également les risques, ce qui est avantageux.

Pour les jeunes entreprises participantes, ce programme permet de collaborer, de former un écosystème, de créer des liens et d’avoir accès à un réseau d’experts, comme l’indique Charles Lesieur. « Ce qu’on espère à l’issue du programme, c’est d’obtenir un contrat avec l’une des compagnies subventionnant Cilex », confie David Lehrer.

Entreprises émergentes et entreprises établies ne sont pas les seules à bénéficier de programmes de maillage comme celui-ci. C’est l’écosystème québécois d’innovation au complet qui peut potentiellement profiter de ses retombées économiques, puisqu’un accélérateur tel que Cilex a le pouvoir d’encourager les individus à entreprendre.

L’affaire de tous

Les entreprises ont tendance à sous-estimer la cybersécurité, car « ce n’est pas une source de profit, mais une manière d’éviter les pertes », explique le p.-d.g. de Conatix du Nord. La cybersécurité représente également « des vies et des coûts ». Selon la nature de l’entreprise attaquée, « le coût n’est pas seulement financier, il peut aussi être existentiel », poursuit-il.

Lorsqu’il s’agit de cybersécurité, l’IA accroît les risques, car on assiste dernièrement à une démocratisation de la cyberattaque. Le lancement de ChatGPT a influencé le domaine de la cybersécurité, rendant le code informatique accessible. De même que les franchises ont facilité l’accès aux connaissances en cybersécurité, explique Alan Bernardi. Toujours plus de personnes sont en mesure d’agir de façon malveillante, car les outils sont plus simples d’utilisation et plus nombreux, confirme également le chargé de projet de Cilex.

Les experts s’accordent à dire qu’il est important de sensibiliser les individus et les entreprises aux questions de cybersécurité. Le p.-d.g. de Conatix du Nord est toutefois optimiste et estime que les possibilités offertes par l’IA sont supérieures aux menaces.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.