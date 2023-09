Développer l’IA dans le secteur de l’assurance

Ce texte fait partie du cahier spécial Intelligence artificielle et cybersécurité

Les possibles applications de l’intelligence artificielle dans le domaine de l’assurance sont infinies ; pour les explorer, l’entreprise Intact Corporation financière travaille depuis 2019 en partenariat avec des chercheurs de l’Université Laval.

Chez Intact, les conversations téléphoniques entre les agents et la clientèle sont enregistrées ; des robots en génèrent ensuite les transcriptions, lesquelles sont analysées par des employés. « On a l’ensemble des appels sous forme de textes dans lesquels on peut naviguer et ainsi trouver des occasions de formation et d’amélioration de nos processus en fonction de ce qui s’y passe vraiment », explique André Lapointe, directeur principal, sciences des données chez Intact.

« De plus, transformer tous ces appels en textes nous permet de faire valider l’information lors d’un contexte de réclamation ou encore de détecter de la fraude. Ces outils qu’on a mis en place depuis quelques années nous ont procuré beaucoup de gains de productivité », ajoute le gestionnaire.

L’IA est au coeur des activités d’Intact ; sur les près de 30 000 employés que compte l’entreprise, plus de 5000 font partie de ses équipes de sciences des données. Or, malgré cette main-d’oeuvre impressionnante, répartie notamment au Québec, en Ontario et à Hong Kong, la compagnie canadienne croit avoir besoin de l’aide d’experts externes. « Ce domaine-là va tellement rapidement que c’est impossible de tout faire tout seul », met de l’avant André Lapointe.

Pour développer des solutions numériques ou répondre à des questions plus complexes, Intact se repose sur l’expertise de l’Institut intelligence et données (IID). « Notre mission, c’est vraiment d’aller le plus rapidement possible en production avec nos projets d’intelligence artificielle. Il y a beaucoup d’incertitudes scientifiques que nous, à l’interne, on ne va pas attaquer […], car c’est trop risqué [financièrement] », ajoute-t-il.

Si Intact s’associe à plusieurs facultés, son plus grand partenariat demeure avec l’Université Laval. Elle lui a remis deux millions en 2019, ce qui a permis le démarrage d’un projet collaboratif de recherche et développement et la création de deux chaires (l’une en enseignement et l’autre en recherche) consacrées à l’étude et au déploiement du potentiel de l’intelligence artificielle et des données massives dans le domaine de l’assurance.

Chercheurs et étudiants en actuariat, en statistique, en géomatique, en informatique et en éthique en font partie. Ils travaillent étroitement avec Intact. Plusieurs ont accès aux informations que possède l’entreprise sur sa clientèle. « On a ainsi de vraies données qu’on peut traiter pour faire avancer la science », souligne le professeur au Département de sciences géomatiques de l’Université Laval, Thierry Badard, qui dirige également les recherches.

Une petite révolution

L’IA ne vient pas seulement en aide aux entreprises, mais aussi aux consommateurs, selon Thierry Badard. Pour illustrer son propos, il s’appuie sur un exemple concret : autrefois, les modèles statistiques avaient déterminé qu’un jeune homme de 17 ans possédant une voiture sport était plus susceptible de se retrouver au centre d’un accident ; par conséquent, ce dernier avait beau adopter des comportements irréprochables sur la route, il se voyait automatiquement contraint de payer une prime d’assurance élevée pour se protéger.

Or, ce n’est plus le cas aujourd’hui, poursuit-il. Désormais, les assureurs sont au fait de ses bons réflexes de conduite : ils sont à même de scruter ses freinages, ses accélérations, de savoir qu’il n’utilise jamais son téléphone au volant, et lui offrent ainsi des mensualités plus intéressantes.

Et si Intact, mais également Desjardins, Bélair et compagnie connaissent les comportements de leurs clients, c’est en collectant leurs données GPS et en les examinant grâce à l’intelligence artificielle. « Car tous ces renseignements de géolocalisation, un humain ne pourrait les traiter, les analyser. Imaginez un point pris toutes les nanosecondes et ainsi de suite, pour chaque client, sur un nombre d’années, c’est énormément de données à fouiller », évoque Thierry Badard.

3 millions pour l’Institut intelligence et données En juin, le gouvernement Legault a remis 3 millions sur trois ans à l’Institut intelligence et données de l’Université Laval. L’objectif est de développer, dans la Capitale-Nationale, un véritable pôle d’expertise en IA capable de rayonner au Canada et à l’étranger. Fondée en 2020, l’IID rassemble 70 professeurs et une vingtaine de professionnels qui mènent des projets de recherche en intelligence artificielle visant à transformer le domaine de l’assurance, certes, mais aussi ceux de l’aérospatiale, de la santé, de la biologie ou de la production industrielle. L’institut a aussi pour mission d’aider les entreprises à adopter l’intelligence artificielle. Il a déjà collaboré avec 150 organisations.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.