Intelligence artificielle: un cadre juridique à poser

L’intelligence artificielle (IA) émerveille autant qu’elle fait peur. Loin des débats enflammés entre technophiles et technophobes, le législateur se doit d’établir des règles efficaces et adaptées permettant à nos sociétés de tirer avantage de toutes les promesses de ces nouvelles technologies, tout en évitant les dérives.

L’intelligence artificielle n’a pas attendu la percée de ChatGPT pour révolutionner nos vies. Dans le domaine de la santé, l’IA a déjà changé la donne en matière de détection et de traitement des pathologies. « Si les soignants peuvent être aidés dans leur travail par des algorithmes, on est capable de traiter plus de patients, plus rapidement, plutôt que de les faire attendre dans un corridor », souligne Philippe Goulet Coulombe, professeur au Département des sciences économiques de l’UQAM, spécialisé en apprentissage automatique.

Les secteurs des transports, par le moyen des véhicules autonomes, de l’environnement, avec le développement d’outils luttant contre le gaspillage des ressources, et de l’apprentissage, à travers la prévention du décrochage scolaire, ont également largement bénéficié de ces nouvelles technologies. Mais ces progrès ne sauraient masquer les craintes légitimes relatives aux potentielles dérives de l’intelligence artificielle.

« Il y a réellement des dangers et il y a clairement du travail à faire, analyse Philippe Goulet Coulombe. Le législateur doit s’assurer d’avoir le moins d’inconvénients possible, de façon à faciliter la transition vers l’utilisation généralisée de ces avancées technologiques. » En s’immisçant dans tous les secteurs de l’activité humaine, l’IA a néanmoins sérieusement compliqué la tâche du régulateur.

Des problématiques spécifiques

« C’est là que réside la difficulté pour les juristes », confirme Anne-Sophie Hulin, professeure à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke et titulaire de la Chaire de recherche sur la justice sociale et l’intelligence artificielle. « On est obligé d’avoir une approche transversale, mais on ne peut pas se couper d’une approche sectorielle parce que dans chaque usage particulier qu’on va avoir de l’IA, il va y avoir des problématiques plus spécifiques. »

Dans le domaine de la création, l’IA générative a soulevé de vifs débats en matière de propriété intellectuelle, en venant défier la notion même de droit d’auteur. Dans les secteurs de la santé et de l’éducation, c’est l’utilisation et la protection des données personnelles nécessaires au bon fonctionnement des algorithmes qui posent de sérieux problèmes. Dans l’industrie, les inquiétudes portent plus sur la perte de l’emploi, avec l’automatisation en cours des tâches administratives.

Comment le droit peut-il appréhender l’utilisation de l’IA dans toute sa diversité tout en maintenant une cohésion d’ensemble ? « Il y a de grandes avancées d’un point de vue juridique qui sont en train de se faire, répond Anne-Sophie Hulin. Il y a déjà des droits qui existent et qui encadrent l’IA. Ce qui va être débattu prochainement, c’est la question de savoir s’il faut un droit spécial de l’IA pour encadrer le développement de ces outils. »

La quête de neutralité technologique

L’autre défi de taille est d’arriver à s’adapter à une technologie qui évolue très rapidement. « Il faut s’assurer que la loi demeure pérenne et trouver le bon niveau d’abstraction, avance Anne-Sophie Hulin. C’est ce qu’on appelle la neutralité technologique. Les principes qu’on va poser dans l’encadrement de l’IA doivent durer longtemps. Ce qui est difficile, c’est qu’on ne sait pas du tout de quoi l’avenir sera fait. »

On a pu suggérer d’imposer un moratoire sur l’IA. Mais cette idée, qui est loin de faire l’unanimité, paraît difficilement applicable. « Ça n’est jamais arrivé dans l’histoire qu’une avancée technologique soit remise dans le tiroir », dit Philippe Goulet Coulombe. À défaut de pouvoir rattraper un train déjà parti, il semble plus judicieux d’approfondir la collaboration entre juristes et ingénieurs pour trouver des solutions durables.

Une réflexion pluridisciplinaire à mener

« Pour qu’une loi soit efficace, elle doit être adaptée aux réalités opérationnelles. Le dialogue entre les développeurs d’IA et les juristes est donc absolument nécessaire », explique Anne-Sophie Hulin, en saluant la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’IA qui a posé, dès 2017, les fondements de cette collaboration. « Un cadre éthique général a été dégagé en regroupant la pluralité des acteurs qui gravitent autour de l’écosystème de l’IA. »

Le Conseil de l’innovation du Québec (CIQ) s’est engagé dans la même voie, en lançant récemment des consultations publiques sur l’IA. Une réflexion menée par des d’experts de tous horizons, dont Anne-Sophie Hulin chargée de réfléchir à « un cadre spécifique de gouvernance de l’IA », aux côtés de la présidente de l’Ordre des ingénieurs du Québec, Sophie Larivière-Mantha.

L’objectif de ces consultations est de fixer à terme des valeurs et principes destinés à guider l’adoption de nouvelles lois, comme l’adaptation de normes en vigueur. « Quand on regarde l’histoire, chaque innovation a toujours été source d’inquiétudes », confie Anne-Sophie Hulin. « Mais on n’est pas sans recours, en tant que juriste. C’est intéressant d’avoir un débat qui se profile sur ce que devrait être l’IA. »

