Le défi de rendre l’IA éthique

Des chercheurs en éthique et en droit s’affairent à mieux encadrer le développement des technologies utilisant l’intelligence artificielle (IA) d’un point de vue légal et à stimuler les réflexions éthiques au sein de l’industrie.

Les technologies utilisant l’intelligence artificielle évoluent très rapidement. Mais force est de constater que le cadre légal encadrant le développement de ces technologies est à la traîne, note Vincent Gautrais, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Montréal et titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit des technologies de l’information et du commerce électronique.

« Nous vivons une période formidable ; c’est extraordinaire, ce changement de paradigme ! s’exclame-t-il à propos de la révolution numérique. Mais en tant que citoyen, je pense que c’est important de s’interroger sur les bons coups et les catastrophes que cela peut aussi susciter. »

Le juriste donne comme exemple l’utilisation de l’IA par la police d’Edmonton pour faire le profilage de criminels ou encore le scandale de Cambridge Analytica, cette firme britannique ayant exploité les données de millions d’utilisateurs de Facebook sans leur consentement.

« Depuis 30 ans, depuis la généralisation du numérique dans les années 1990, nous, comme juristes, on est d’une passivité coupable, déplore M. Gautrais au bout du fil. On a laissé faire, on encadre très peu, il n’y a pas tant de lois que ça. Au niveau du commerce, on a un régime qui est étonnant de passivité et de laxisme. »

« On essaie de faire un certain rattrapage », poursuit-il, en notant les grandes disparités des efforts en ce sens en Occident. De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe a récemment proposé un cadre réglementaire sur l’IA basé sur l’analyse de risques, tandis qu’aux États-Unis, « il n’y a rien, à l’exception de mémorandums de la Maison-Blanche », illustre M. Gautrais.

En 2017, la Déclaration de Mont­réal a proposé une série de recommandations pour que le développement de l’IA se fasse de manière responsable. Au Canada, les autorités fédérales et provinciales mettent à jour la réglementation en matière de protection des renseignements personnels, avec la loi 25 en vigueur depuis un an et le projet de loi C-27, actuellement en discussion à Ottawa. En septembre, de nouvelles exigences du projet de loi 64 — modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels — entreront également en vigueur au Québec.

Avec son équipe et en collaboration avec de petites entreprises et des organes de l’État québécois, Vincent Gautrais s’efforce de transposer des principes éthiques dans un cadre légal adapté aux réalités des entreprises. Ces recommandations pourraient à terme guider l’adoption d’autres lois encadrant l’usage des technologies ayant recours à l’IA. Il a notamment participé à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques en IA et à un modèle d’évaluation des facteurs relatifs à la circulation des données. Ces documents ont été publiés en février et en mars par l’Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique.

« Dans les principes de transparence, de responsabilité, de sécurité, il y a certains principes éthiques qui sont assez faciles à transposer dans le droit, commente-t-il, au sujet de cette démarche lente et remplie d’embûches. C’est une période assez transitoire. Le droit, c’est un gros paquebot. Ça prend du temps. »

Une nouvelle chaire de recherche

À l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), de nouveaux projets se mettent également en branle pour mieux intégrer les principes éthiques dans les entreprises, grâce à la nouvelle Chaire de recherche UQTR (Junior) en éthique de l’intelligence artificielle. Celle-ci est dirigée par Clayton Peterson, professeur au Département de philosophie et des arts.

« La réflexion sur l’éthique de l’IA va souvent nous poser problème dès qu’on arrive dans des cas concrets, explique M. Peterson, à propos de l’importance de développer des principes éthiques plus appliqués aux réalités de l’industrie. Il y a des dilemmes moraux et éthiques qui surviennent. Il arrive que les normes auxquelles on a réfléchi se contredisent, et qu’on arrive à un imbroglio. »

Sa chaire de recherche vise notamment à bâtir de nouveaux ponts entre l’éthique et l’industrie, notamment grâce à des collaborations intersectorielles en recherche et en éducation.

« Souvent, quand on regarde le parcours des étudiants en génie ou en informatique, il n’y a pas de cours d’éthique. Il y a un manque de connaissances, de formation et de sensibilisation à ce sujet, note le chercheur, en ce qui concerne l’un des deux axes de la chaire, qui consiste à pallier cette lacune. Si ces personnes peuvent être conscientisées, à terme cela permettrait de prévoir des utilisations malveillantes et ça permettrait de pallier certains problèmes. »

Grâce à des stages, les étudiants qui seront appelés à travailler sur de nouvelles technologies pourront s’engager dans une réflexion éthique, tandis que des étudiants en éthique pourront approfondir leurs connaissances sur les réalités de l’industrie.

« En recherche, on va utiliser les outils statistiques, des langages de programmation pour faire une réflexion philosophique, explique M. Peterson, au sujet du second axe de la Chaire. C’est de tracer les limites jusqu’auxquelles l’algorithme peut fonctionner. »

Le théâtre pour repenser l’IA Une pièce de théâtre abordant les défis de société liés à l’IA est en préparation. Avec la Déclaration de Montréal comme toile de fond, la pièce vise à partager des réflexions concernant le développement des technologies numériques incluant l’IA auprès d’une plus vaste partie de la population. Elle se base sur une collaboration entre l’Université de Montréal, le théâtre Duceppe et la compagnie Posthumains. Des étudiants de différentes disciplines participeront au projet. Diverses activités de création avec le public et des experts universitaires feront également partie du processus d’écriture. La pièce sera écrite et mise en scène par Dominique Leclerc et Patrice Charbonneau-Brunelle. Elle sera au programme

de la saison 2024-2025 du théâtre Duceppe.

