Opposants et défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ s’affrontent dans les rues du pays

Opposants à l’enseignement de l’identité de genre à l’école et défenseurs des droits des personnes LGBTQ+ se sont confrontés mercredi dans des dizaines de villes du Canada. Répondant à l’invitation du groupe 1 Million March 4 Children, des milliers de personnes, accueillies par des contre-manifestants, ont dénoncé la « sexualisation prématurée » des enfants et leur « endoctrinement ».

À Montréal, les manifestants, réunis près des bureaux du premier ministre, François Legault, étaient beaucoup plus nombreux en fin d’avant-midi. « Cette information est trop grande pour eux. Ils savent juste s’ils sont un garçon ou une fille. Quand ils seront au secondaire, on pourra leur parler de tout ça, mais maintenant, ils sont trop jeunes. Laissez-les seuls ! » a ainsi lancé Diana Alsk, une mère de quatre enfants qui a pris part à cette manifestation.

Autour d’elle, de nombreux parents étaient présents avec leurs enfants dans une foule brandissant des drapeaux du Canada et du Québec. « Mes parents savent ce qui est le mieux pour moi », pouvait-on lire sur une affiche, brandie par une jeune fille. « Ne nous imposez pas vos idéologies », martelait une autre.

De l’autre côté d’une ligne de policiers antiémeutes présents pour éviter des débordements, des drapeaux multicolores étaient brandis par une foule scandant « pas de place pour la haine » à répétition.

« Je ne veux pas voir les enfants avoir peur à l’avenir d’être qui ils sont. Je ne veux pas me promener dans la rue en tenant la main de mon copain et avoir peur que quelqu’un m’attaque. Je veux seulement être libre d’être moi-même et d’exister sans la menace de la haine religieuse ou de ma sécurité d’être menacée », a lancé James Powell, un manifestant rencontré en fin d’avant-midi. « Protégez la jeunesse trans », lisait une affiche brandie par une foule pacifique. « Aimez les enfants trans », lisait une autre.

En début d’après-midi, le Service de police de la Ville de Montréal ne faisait état d’aucun débordement ni arrestation dans le cadre de cette manifestation, marquée par une forte présence policière.

À Ottawa, l’ambiance était tendue devant le parlement lors du passage du Devoir. Les deux groupes s’échangeaient des doigts d’honneur de chaque côté de la rue Wellington. Certains manifestants, vêtus de rouge et arborant un drapeau du Canada, n’ont pas hésité à traverser le cortège policier pour se tenir à quelques centimètres seulement des défenseurs des droits LGBTQ+.

Avec Lise Denis, à Ottawa

Plus de détails suivront.