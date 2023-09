La lame à double tranchant de l’IA générative

Ce texte fait partie du cahier spécial Intelligence artificielle et cybersécurité

De plus en plus utilisée par les travailleurs et les étudiants, l’intelligence artificielle (IA) capable de générer du contenu s’apprête à révolutionner nos façons de faire. Cependant, elle implique des dangers que les utilisateurs ne soupçonnent pas toujours.

Qu’on l’ait déjà essayé ou pas, on connaît tous ChatGPT. Le robot conversationnel fait partie de ce qu’on appelle les intelligences artificielles génératives, c’est-à-dire qu’il a la capacité d’accumuler, de traiter des données et de les réutiliser pour créer du nouveau contenu en imitant le processus créatif de l’être humain, la vitesse synthétique en plus. Un outil très efficace déjà adopté par un Canadien sur cinq dans son travail ou ses études, selon un sondage du cabinet de conseil KPMG publié à la fin de juin.

Ce même sondage révèle que pour un peu plus de la moitié des sondés, l’IA générative permet d’économiser jusqu’à 5 heures de travail par semaine et, pour 67 % de ces mêmes sondés, elle leur permet de faire plus de tâches. Le gain de productivité est tel que, d’après une étude de 2017 réalisée par la firme de conseils PwC, l’apport de l’IA générative à l’économie mondiale pourrait s’élever à 15,7 trillions de dollars américains d’ici 2030.

Garder le contrôle

Cette manne financière, comme pour tout, ne vient pas sans risques. Le premier étant la fuite de données, comme l’explique Cédric Thibault, expert en cybersécurité chez KPMG. « Ça signifie que, durant ces interactions où vous partagez potentiellement des données privées ou sensibles, le propriétaire de cette IA, ou même d’autres utilisateurs, peuvent ensuite obtenir ces données. » Le problème se pose tout particulièrement pour les IA publiques, comme ChatGPT, qui sont accessibles à n’importe quel utilisateur, sur lesquelles on va perdre le contrôle de ces données.

La solution que recommande Cédric Thibault aux entreprises, c’est d’opter pour une IA générative privée, qui ne fonctionnera qu’à l’interne. L’entreprise va la « personnaliser et la faire évoluer avec uniquement ses propres données d’entreprise. Ainsi les données resteront dans l’entreprise et ne seront consultables que par des membres de l’entreprise. »

Il faut cependant veiller, au moment d’installer cette IA privée, à ce qu’elle respecte des règles éthiques, notamment en ne stockant pas plus de données que nécessaire, comme des informations sur l’orientation politique ou sexuelle d’un individu, employé ou client, puisque ces données de l’ordre de la vie privée seraient potentiellement accessibles à des tiers internes à l’entreprise. Reste après tout cela à s’assurer que l’IA privée ne pourra pas être piratée par un acteur externe comme on a pu le voir avec les banques de données. « La sécurité informatique, c’est une course perpétuelle où les acteurs malveillants et les compagnies de cybersécurité sont au coude-à-coude », rappelle le spécialiste.

Quand la machine « hallucine »

Un autre grand risque induit par les IA génératives, c’est celui de la fiabilité. Au même titre que les humains, elles peuvent être victimes d’« hallucinations ». Il s’agit de contenu trompeur ou erroné que va générer l’IA. « C’est une technologie qui n’est pas encore parfaite, rappelle l’expert. Elle n’est pas toujours très bien alimentée et donc peut produire certaines inexactitudes, c’est pourquoi il faut toujours prendre ce contenu en gardant un esprit critique. » En d’autres termes, le contenu généré par une IA doit toujours être vérifié par un humain. Une étape indispensable que seulement 49 % des sondés de KPMG disent effectuer chaque fois.

Les étudiants canadiens ayant répondu au sondage de KPMG étaient d’accord à 60 % pour dire que le recours à l’IA générative revient à tricher. Un point de vue à la fois vrai et faux, car il faut rendre à César 2.0 ce qui lui appartient. Pas moins de 23 % des répondants au sondage, étudiants et travailleurs, admettent affirmer à chaque utilisation qu’ils sont l’auteur de ce contenu original. Une propension qui grimpe même à 29 % chez les 27-42 ans. On touche alors à la question de la propriété intellectuelle.

« C’est un sujet qui est très chaud, pointe M. Thibault. […] L’Union européenne est en train de définir un nouveau cadre réglementaire, beaucoup de normes sont en train d’être définies. » De là à attribuer des droits d’auteur à des IA, et donc des droits tout court, il reste de la marge, mais la question se pose réellement. « Les limites de l’informatique sont sans arrêt repoussées. Avec l’intelligence artificielle, on franchit une étape importante. Cela nous rapproche d’une société où on a du contenu créatif original qui est directement issu de l’IA, analyse Cédric Thibault. On pense beaucoup au texte, mais il y a aussi des IA qui peuvent générer des images de toutes pièces. […] On a affaire à du contenu original. Actuellement, il n’est pas possible d’attribuer un droit d’auteur à une IA, mais je ne vois rien qui l’empêcherait. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.