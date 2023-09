Deux rapports de Statistique Canada sur la santé

Statistique Canada publie aujourd’hui deux rapports sur la santé. Le premier porte sur la santé mentale des jeunes Canadiens, tandis que le second se penche sur le risque de cancer au cours de la vie et de décès de ses suites au Canada pour la période de 1997 à 2020.

Entre 2019 et 2021, les demandes de remboursement pour des médicaments liés à la santé mentale ont augmenté de 24 % chez les 30 ans et moins, révélait en début d’année un rapport annuel de la Sun Life, le plus grand payeur de réclamations privé au Canada. La tranche des 30-39 ans a également connu une hausse des demandes, de 13 %, pour les tranquillisants, les somnifères, les antidépresseurs et autres psychotropes.