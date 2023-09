Tué à Contrecoeur, retrouvé à Québec, arrêtés à Kahnawake

Trois suspects font face à la justice après la découverte de « restes humains », dimanche après-midi, à Saint-Augustin-de-Desmaures, près de Québec. Selon la Sûreté du Québec (SQ), la présumée victime aurait trouvé la mort dans une résidence d’un quartier paisible de Contrecoeur, avant que son corps soit abandonné 220 km plus loin, sur le terrain d’une entreprise d’émondage située à l’ouest de la capitale.

À 18 h 30, dimanche, la SQ a procédé à l’arrestation de deux hommes et une femme au moment où le trio se déplaçait sur le territoire de la communauté mohawk de Kahnawake, au sud de Montréal. L’homme de 44 ans et la femme de 31 ans viennent de la métropole. Le troisième suspect, lui aussi âgé de 31 ans, résiderait à Contrecoeur, en Montérégie.

Deux perquisitions avaient toujours cours lundi matin : une première dans le véhicule à bord duquel les trois suspects prenaient place au moment de leur arrestation, une deuxième dans une maison de la rue Dozois à Contrecoeur, où « tout porte à croire que le meurtre serait survenu », selon la SQ.

Le Service de l’identité judiciaire et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale se trouvent sur place pour recueillir des éléments de preuve et pour déterminer les causes du décès.

Les circonstances entourant le décès demeurent nébuleuses, notamment en raison de la dégradation avancée du cadavre. Selon les informations du Devoir, la machinerie présente sur le terrain de l’entreprise d’abattage d’arbres aurait servi à disposer du corps.

L’identité de la victime demeure inconnue, près de 20 heures après sa découverte, dimanche en début d’après-midi. Une autopsie doit avoir lieu au cours de la journée de lundi.

La police n’écarte pas que le meurtre présumé soit lié au crime organisé. La découverte du cadavre, dimanche, sur le territoire de la Ville de Québec, s’ajoute aux quatre meurtres survenus depuis le début de l’année dans la capitale nationale, dont trois ont eu lieu au cours des dernières semaines.