Annonce en matière de sécurité

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, tiendra une conférence de presse pour annoncer de nouveaux investissements en matière de prévention de la violence armée à Montréal. Ce dossier est particulièrement préoccupant en contexte de rentrée scolaire, à l’heure où les armes à feu « fantômes » ou artisanales se multiplient au Canada.

M. Bonnardel sera accompagné de Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l’inclusion sociale, de l’itinérance et de l’accessibilité universelle au comité exécutif de la Ville de Montréal, de Jacques Couillard, président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et de René-André Brisebois, intervenant et chercheur à l’Institut universitaire Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-de l’Île-de-Montréal.