Quoi retenir de la fin de semaine?

Le Québec se remémore Mahsa Amini un an après sa mort

Un an jour pour jour après la mort de Mahsa Amini, la colère du peuple iranien n’a pas faibli, et le vent de solidarité qui souffle à travers le monde envers les résidents de ce pays non plus. Une marche pacifique a eu lieu samedi à Montréal pour témoigner à nouveau du soutien des Québécois envers les Iraniens.

En Iran, le mouvement Femme, vie et liberté a été formé en réaction au décès de Mme Amini, une étudiante iranienne de 22 ans décédée dans des circonstances nébuleuses trois jours après avoir été arrêtée par la police iranienne des moeurs. Son seul « crime » supposé : ne pas avoir porté adéquatement le hidjab.