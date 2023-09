Si vous les avez manqués

Chronique | Sans rendez-vous

Le legs le plus précieux reçu de mon grand-père Alban, c’est la tchatche gaspésienne, la volubilité, ce désir frivole d’entrer en contact avec l’autre, l’inconnu, en direct, sans écran. […] Ce ping-pong verbal sans rendez-vous, sans engagement de votre part, en passant, demeure gratuit et spontané. Il nous change des chicanes lassantes (non, lassaaaaaaaantes) sur les réseaux sociaux. Il nous permet de nous ancrer dans la pulsion de vie. On se trouve, on se frôle, on se quitte et cet artisanat local se pratique surtout par beau temps. Et plus il y a de tchatche, meilleur est le spectacle.



La chronique de Josée Blanchette.