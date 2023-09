Des services de Météomédia demeurent inactifs à cause d’une cyberattaque

La maison mère de Météomédia, Pelmorex Corp, a annoncé vendredi qu’elle demeurait affectée par une cyberattaque qui est survenue lundi dernier. Certaines informations sont toujours inaccessibles sur ses plateformes, et les alertes de son application mobile ne fonctionnent pas. Le système gouvernemental En Alerte, dont elle est le fournisseur technique, n’a toutefois pas été touché.

« Nous encourageons nos utilisateurs à visiter notre section Météo en action s’il y a des conditions météorologiques actives dans leur région, a précisé Pelmorex vendredi, par voie de communiqué. Les alertes météo peuvent y être consultées jusqu’à ce que la fonctionnalité des notifications soit à nouveau rétablie. »

L’attaque de lundi a affecté une partie des services des sites Web de Météomédia et de son penchant anglophone, The Weather Network. Les deux sites ne fournissent toujours pas de données complètes quatre jours plus tard. De fait, ils ont restauré la température actuelle et les données de prévision, mais d’autres informations, telles que le temps ensoleillé, nuageux ou pluvieux du moment, ne s’affichent toujours pas.

Le système En alerte fonctionnel

En alerte est un système d’alertes météo mis au point par Environnement et Changement climatique Canada et par les gouvernements des provinces et des territoires. Il est associé à une vingtaine de fournisseurs de forfaits sans-fil au Canada pour envoyer des alertes d’urgences à des clients ciblés. Pelmorex, qui gère son infrastructure informatique, assure qu’il demeure fonctionnel.

« Il est important de noter que notre infrastructure technique En Alerte fonctionne de manière indépendante et que les autorités gouvernementales autorisées peuvent continuer à émettre des alertes si nécessaire », indique l’entreprise basée à Oakville, en banlieue de Toronto.

Karen Kheder, directrice des communications de Pelmorex, a affirmé dans une déclaration écrite envoyée aux médias que « Pelmorex travaille sans relâche pour rétablir nos services aux Canadiens après avoir subi une récente cyberattaque malveillante ». L’entreprise indique aussi avoir alerté les autorités compétentes à propos de l’attaque.

Un communiqué publié jeudi par le bureau du ministre fédéral de la Protection civile, Harjit Sajjan, a indiqué que le gouvernement était au courant de l’attaque de cybersécurité et a confirmé qu’En Alerte n’était pas affecté.

Pelmorex n’a toutefois pas répondu à la demande d’entrevue du Devoir et n’a pas précisé quand l’ensemble de ses services serait rétabli.

De nombreux incidents au pays

Bon nombre de compagnies et d’organisations gouvernementales d’ici ont été affectées par des cyberattaques ces dernières années.

Jeudi, le groupe russophone de pirates informatiques « NoName057 » a revendiqué plusieurs attaques, captures d’écran à l’appui, contre des pages des gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon et de la Colombie-Britannique. Mercredi, il s’était targué d’avoir paralysé plusieurs sites du gouvernement du Québec.

Selon des communiqués des gouvernements du Yukon et de l’Île-du-Prince-Édouard, ces attaques étaient de type « déni de services distribué », une technique qui consiste à surcharger un site en multipliant les demandes de connexions pour empêcher les réels utilisateurs d’y accéder.

Qui plus est, en février, le détaillant de livres Indigo a été affecté par une attaque qui lui a coûté des millions de dollars en pertes de ventes, car il a été incapable de traiter les transactions par carte de débit et de crédit pendant plusieurs jours. Il n’a rien pu vendre sur son site Web pendant des semaines.

En 2021, Rideau Hall a été frappé par un « cyberincident sophistiqué » qui a permis à quelqu’un d’accéder sans autorisation aux systèmes informatiques internes de Rideau Hall.

Le mois dernier, un rapport publié par le Centre canadien pour la cybersécurité prévenait que la cybercriminalité organisée, principalement de la Russie et dans une moindre mesure de l’Iran, « constituerait très probablement une menace à la sécurité nationale et à la prospérité économique du Canada au cours des deux prochaines années ».

Avec La Presse canadienne