Une «journée sans Meta»

En cette Journée mondiale de la démocratie, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et la Société québécoise des professionnels en relations publiques invitent la population à bouder Meta pour dénoncer le blocage des nouvelles par l’entreprise.

Plusieurs politiciens et plusieurs organismes appuient cette initiative, dont la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l’Union des artistes ainsi que les maires et mairesse de Longueuil, Laval et Québec. Vivement critiqués à l’Assemblée nationale, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec ont finalement affirmé qu’ils ne feraient pas d’achat publicitaire sur la plateforme vendredi.