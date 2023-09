Lutter contre l’itinérance exige plus d’ambition de la part de Québec et d’Ottawa

Le sommet sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec a lieu au moment où les besoins n’ont jamais semblé aussi criants. Le nombre de personnes à la rue a bondi de 44 % en cinq ans à peine, selon les résultats du recensement divulgués mercredi, et notamment en région, où des campements de fortune font leur apparition près des centres-villes.

Le milieu communautaire espère un sérieux coup de gouvernail pour affronter cette tempête, « parfaite » au point où même des travailleurs échouent, aujourd’hui, au Québec, sur le trottoir, faute de logements.

À Rimouski, cet été, une dizaine de tentes ont poussé dans le parc de la Gare, symptôme d’une détresse de plus en plus visible dans le Bas-Saint-Laurent.

« Le visage de l’itinérance change, explique Martin Bélanger, directeur général du Répit du passant, une maison qui offre un toit aux personnes sans abri de Rimouski. Cet été, nous avons eu deux travailleurs — des travailleurs ! — qui dormaient dans le parc. Le taux d’inoccupation est de 0,2 % : ils n’étaient pas en mesure de se trouver un logement. »

Les besoins grandissent, mais les moyens demeurent minces. Martin Bélanger dit être passé à un cheveu de fermer sa ressource pendant « un mois ou deux », au printemps, pour offrir du repos à son personnel fatigué. Le recrutement, ajoute-t-il, s’avère un défi de plus en plus manifeste : Le répit du passant, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a besoin d’un personnel que le milieu communautaire, avec ses salaires incapables de concurrencer ceux des secteurs privé et public, peine à attirer.

Une aide insuffisante

À l’aube du sommet sur l’itinérance, le gouvernement québécois annonce l’octroi de 15,5 millions de dollars supplémentaires qui serviront à financer des refuges en prévision des temps froids. Le plus récent dénombrement fait état d’un peu plus de 10 000 personnes itinérantes au Québec : l’aide d’urgence consentie, qui s’ajoute aux 280 millions de dollars débloqués dans le cadre d’un plan sur cinq ans, représente donc, en moyenne, 1550 dollars par personne.

Une somme nettement insuffisante vu l’ampleur des besoins, selon plusieurs élus municipaux. À Montréal, la mairesse Valérie Plante a étouffé un rire, jeudi, lorsqu’une journaliste lui a demandé pendant son point de presse, à l’hôtel de ville de Montréal, si la somme de 15,5 millions annoncée jeudi matin par le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, calmerait la crise.

« C’est une somme qui va faire un bandage, un plaster. Mais l’itinérance, c’est une plaie ouverte qui saigne. Donc, on doit trouver un remède. On doit mettre tous les chirurgiens autour de la table pour trouver les meilleures solutions », a illustré la mairesse.

Cette dernière a également critiqué jeudi l’article du projet de loi 31 qui prévoit de restreindre considérablement les cessions de bail par les locataires. « Si, un jour, on arrivait à un point d’équilibre ou de surabondance de logements, on pourrait peut-être avoir cette discussion. Mais je trouve qu’en ce moment, on vient encore plus précariser des personnes qui n’ont pas d’option. »

Le rôle des CISSS et des CIUSSS

À Québec, le maire Bruno Marchand considère que l’aide supplémentaire consentie par Québec est un « pas dans la bonne direction », mais bien modeste par rapport aux enjambées faites par la misère dans les cinq dernières années.

« Si nous consacrons plus d’argent, mais que ça ne donne pas de résultats, ça ne sert à rien, indique l’élu de la capitale. Nous avons besoin de statistiques annuelles, nous devons être capables de savoir si ce qu’on fait, ça marche. Nous ne pouvons plus remettre aux calendes [grecques] et attendre un an ou deux ans [avant de voir] ce qu’il en est. »

Bruno Marchand écorche également les Centres intégrés de santé et de services sociaux, dont l’engagement est variable en matière d’itinérance. « Nous avons des CISSS et des CIUSSS très bons, nous avons des CISSS et des CIUSSS “pourris”, affirme le maire de Québec. Il faut que les moins bons s’inspirent des meilleurs : je ne pense pas que nous allons trouver des solutions à l’itinérance sans que les CISSS et les CIUSSS soient impliqués. Les villes ne peuvent pas jouer leur rôle. »

Une meilleure concertation

Certes, un meilleur financement s’avère nécessaire, mais il faut aussi apprendre à travailler en commun pour empêcher les gens d’atteindre la rue et les aider à en sortir, avance James Hugues, directeur général de la Mission Old Brewery, un organisme situé à Montréal. Il espère que les différents ordres de gouvernement profiteront du sommet pour conclure un « pacte d’itinérance » et mettre fin à l’ère de l’action en vase clos.

Le directeur général affirme n’avoir jamais vu, en 20 ans de travail en itinérance, des défis aussi grands à surmonter. « Nous n’avons jamais vu autant de campements dans les espaces publics, nous n’avons jamais vu autant de problèmes de dépendance, nous n’avons jamais vu autant de problèmes de santé mentale et nous n’avons jamais eu autant de misère à loger notre monde. La COVID a une gigantesque incidence, c’est maintenant évident, conclut-il. Nous avons maintenant le bénéfice des statistiques : il faut, à la lumière du dénombrement, augmenter nos ambitions de façon très, très significative. »