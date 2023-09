L’Outaouais au centre de la «crise de l’itinérance» au Québec

L’Outaouais s’attendait à un dénombrement de personnes en situation d’itinérance qui allait « faire des vagues », mais pas d’une aussi grande ampleur. La région a connu l’augmentation la plus importante de l’itinérance au Québec depuis 2018, soit 268 %. Un chiffre « impressionnant » qui permet au p.-d.g. par intérim du CISSS de l’Outaouais d’affirmer que la région est aux prises avec une « crise de l’itinérance ».

« 706 [personnes itinérantes], c’est plus que ça, parce qu’on ne peut pas tous les compter », lance Yves St-Onge. « Notre situation a progressé beaucoup plus rapidement que les autres régions du Québec, ça, c’est clair », dit-il, en soulignant toutefois que la hausse peut être exacerbée par un changement de méthode entre les deux dénombrements. Reste que la deuxième hausse la plus importante est loin derrière, à 109 %, dans les Laurentides.

« C’est certain qu’on n’est pas surpris », lance pour sa part Yves Séguin, directeur général du Centre d’intervention et de prévention des toxicomanies de l’Outaouais (CIPTO). « Je vous dirais même que si on en faisait un autre demain matin, il y aurait encore une hausse. »

L’augmentation est en effet « conservatrice », selon la mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui indique qu’il y a trois fois plus de tentes dans le campement de la ville qu’en octobre 2022, lors du dénombrement. Une augmentation en partie due à la crise du logement, indique-t-elle, alors que le taux d’inoccupation de logement s’élève à 0,8 %. Elle indique que pour échapper à la flambée des loyers de l’autre côté de la rivière, de plus en plus d’Ontariens s’installent à Gatineau, une « réalité méconnue du gouvernement du Québec ».

Jeudi, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a annoncé un financement de 15,5 millions $ pour des projets de refuge au Québec. Une « main tendue » saluée par la mairesse, qui juge tout de même la somme « insuffisante ». « Pour construire un refuge à Gatineau, on a mis 5 millions. Le ministre en annonce 15… »

Mme Bélisle, qui a interpellé la semaine dernière le ministre Carmant, lors du sommet sur la fiscalité de l’Union des municipalités du Québec, estime que le gouvernement devrait « être capable de faire du sur-mesure pour répondre aux besoins régionaux particuliers ».

Pour le moment, la Ville planche sur la construction d’une halte chaleur pour l’hiver, son refuge à 5 millions et son comité-choc en logement.

L’itinérance et la toxicomanie se « déversent » d’Ottawa à Gatineau

Depuis la pandémie, de plus en plus d’Ontariens se dirigent vers des refuges québécois. À Ottawa, « les gens trouvent ça trop rough, ils trouvent qu’il y a trop de monde, trop de consommation, et ils pensent que les services vont être mieux du côté du Québec », indique Yves Séguin.

En plus de se « butter à des refuges pleins », les personnes itinérantes s’exposent à un risque accru de surdose, car elles peuvent obtenir des drogues composées de substances auxquelles elles ne sont pas habituées, ajoute-t-il M. Séguin.

L’augmentation de l’itinérance et de la toxicomanie, bien visible dans les rues du centre-ville de la capitale, « commence à se déverser à Gatineau », prévient Yves St-Onge, qui a déjà rencontré la mairesse de la Ville à deux reprises pour établir un plan d’action.

M. Séguin aimerait ainsi que la collaboration et la communication soient renforcées « entre les ressources d’Ottawa et de Gatineau », aux niveaux municipal, communautaire et de la santé et des services sociaux.

Il espère, par ailleurs, que la publication du dénombrement ne fera pas oublier l’importance d’une augmentation des salaires et du soutien communautaire. « Ce que le ministre Carmant a annoncé, c’est bien, on en veut et on en demande. […] Mais au-delà de l’urgence, il faut aussi avoir des solutions permanentes, il faut que les gens puissent sortir de leur situation », dit M. Séguin.

Si le dénombrement a été mené dans quatre secteurs de l’Outaouais, Gatineau est au coeur des problèmes d’itinérance. « La plupart des autres villes ou villages de l’Outaouais n’ont pas les services pour les personnes en itinérance, explique M. Séguin. Donc quand quelqu’un perd son logement puis qu’il n’a pas de proches pour l’accueillir, il se fait diriger ou se dirige lui-même vers le centre-ville de Gatineau. »

Une situation qui engendre parfois des tensions avec les habitants, témoigne le directeur général du CIPTO. Un campement situé près d’une école secondaire suscite de « l’inquiétude chez les parents d’adolescents », et l’ouverture d’une halte dans un quartier plus excentré n’a pas plu aux commerçants, qui « trouvent qu’on a déménagé l’itinérance dans leur quartier ».

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.