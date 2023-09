Un centre d’autisme flambant neuf ouvre ses portes à Montréal

À la fois une école, un centre de formation pour adultes, un laboratoire de recherche et un centre de ressources pour la communauté et les entreprises qui ont envie de promouvoir l’inclusion : l’organisme À pas de géant inaugure le tout premier centre pour autistes au Canada, un établissement qui vise à répondre à l’ensemble des besoins particuliers des personnes autistes et de leurs proches.

« J’aime ça ici, c’est vraiment une grande amélioration par rapport à notre ancienne école, lance Max, un jeune autiste de 13 ans. On n’avait pas beaucoup d’espaces pour les jeunes artistes, comme moi, pour poursuivre nos rêves, alors on a bâti cet endroit, avec des top architectes et des spécialistes pour savoir quels détails pourraient fonctionner avec les enfants autistes. »

Dans l’« espace créatif » du centre, l’adolescent joue de la guitare électrique et du piano, un grand sourire aux lèvres. La fierté se lit sur son visage tandis qu’il fait visiter son école aux représentants des médias, à l’occasion de l’inauguration du centre jeudi, dans le quartier du Technopôle Angus, à Montréal.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Cela fait six ans que le projet est sur les planches, explique André Pereira, père d’un enfant autiste impliqué dans l’organisation À pas de géant depuis une dizaine d’années. « On a imaginé ce que serait le centre idéal si on avait tout l’argent du monde. Et on a été chanceux parce qu’on a quand même réussi à avoir la plupart, sinon tout ce qu’on voulait. »

Des services tout au long de la vie

Dans la cour d’école, magnifiquement aménagée, Andrée Dallaire enlace sa fille Catherine, 16 ans. « C’est beau, hein ? » demande-t-elle à sa fille qui hoche doucement la tête en guise de réponse.

Le nouveau centre répond vraiment à un besoin, affirme celle qui est également coprésidente de la campagne de financement pour ce projet de 54 millions de dollars, dont 19 millions viennent du gouvernement du Québec.

L’ancienne école, qui a ouvert ses portes dans les années 1980, n’était pas adaptée aux besoins spécifiques des jeunes autistes, explique Mme Dallaire. Le nouvel édifice permet non seulement d’accueillir plus d’enfants – on passe de 90 à 130 élèves âgés de 4 à 21 ans –, mais surtout, ceux-ci peuvent évoluer dans un environnement qui est pensé et adapté à leurs besoins spécifiques, avec des murs sobres, un éclairage naturel, des salles de répit et une multitude des thérapeutes.

Mais ce qui est vraiment nouveau, c’est l’offre de services sous un même toit pour les autistes adultes. Ce qui permet d’offrir des services tout au long de leur vie, quel que soit leur niveau d’autonomie. « On sait que pour les 21 ans et plus, il y a énormément de besoins, donc c’était important pour nous d’inclure un volet pour les adultes, explique Andrée Dallaire. On avait des élèves qui finissaient [l’école] à 21 ans qui, essentiellement, ne trouvaient pas de programme adapté et qui retournaient “se bercer à la maison” et qui régressaient. »

Vers l’emploi

À l’étage des adultes, l’environnement ressemble davantage à un milieu de travail qu’à une école. « C’est quelque chose qui est très important, parce que souvent nos élèves qui atteignent les 21 ans nous disent qu’ils sont fatigués de la vie scolaire », explique la directrice du centre, Tania D’Alesio.

Le volet formation aux adultes autistes peut accueillir jusqu’à 60 élèves. Pour ceux qui sont moins autonomes, on va travailler à « mieux les préparer et les équiper pour la vie ». Pour les autres, on développe leurs habiletés afin qu’ils puissent intégrer le marché de l’emploi. Des partenariats ont été développés avec plusieurs employeurs, dont Fairmont, St-Hubert et Maxi. Il y a une cuisine où les jeunes peuvent s’exercer avant d’aller faire des stages. Il y a même une mini-épicerie pour les employés et les parents qui fréquentent le centre. Ce sont les jeunes, avec leurs enseignants, qui gèrent le commerce et qui préparent les commandes.

« Comme parent [d’un enfant autiste], on se demande toujours ce qui va arriver quand on ne sera plus là, c’est quelque chose qu’on a pas mal toujours à l’esprit, conclut André Pereira. Donc on essaie d’être actif et de changer la société et de l’aider à devenir plus inclusive. »