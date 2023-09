Un guide pour favoriser la diversité dans les studios québécois de jeux vidéo

La Guilde du jeu vidéo du Québec lance ce jeudi un guide des « bonnes pratiques en diversité, équité et inclusion (DEI) ». Selon elle, il s’agit d’un outil essentiel pour les studios de cette industrie, car il permet d’instaurer un « environnement de travail sain » et propice à la créativité.

Ce sont les membres de l’organisme, qui proviennent de partout au Québec, qui ont demandé ces derniers mois à avoir des ressources en matière de DEI, souligne Béatrice Desjardins-Gagnon, conseillère en diversité, équité et inclusion à la Guilde. Ce principe vise à reconnaître « différentes identités et d’adopter des pratiques qui respectent l’ensemble des personnes qui peuvent être marginalisées ou sous-représentées » soit en raison notamment de leur sexe, âge ou origine ethnique, explique-t-elle.

Le guide propose donc aux entreprises d’évaluer leurs pratiques en matière de diversité, équité et inclusion. « Parfois, les gens, sans s’en rendre compte, ont déjà des pratiques exceptionnelles et ils ont aussi certains éléments à travailler », illustre Mme Desjardins-Gagnon.

Avec ce guide, les studios de jeux vidéo pourront également savoir comment mettre en oeuvre, étape par étape, leur stratégie de DEI. Ils pourront aussi y trouver des lignes directrices concernant l’adoption d’un processus de recrutement inclusif. « Par exemple, quelles sont les bonnes pratiques au niveau de la rédaction de l’offre d’emploi », détaille Béatrice Desjardins-Gagnon.

Un « effort collectif »

Le fait que le guide de diversité, équité et inclusion ait été demandé par les membres de la Guilde témoigne de « l’effort collectif » qui est fait dans l’industrie des jeux vidéo à cet égard, selon Mme Desjardins-Gagnon.

Le guide s’inscrit dans le Plan d’action diversité et inclusion de l’industrie du jeu vidéo adopté en juillet 2021 par la Guilde. Il répond en partie aux révélations de 2020 de comportements sexistes et de harcèlement dans certaines entreprises du secteur.

L’outil lancé ce jeudi contient d’ailleurs une section concernant la prévention de la discrimination et du harcèlement. Il présente également une liste des ressources variées, notamment l’organisme Interligne qui offre du soutien aux personnes LGBTQ+.

Pour un studio de jeux vidéo, le fait d’appliquer des pratiques de diversité, équité et d’inclusion permet à ses membres d’être « innovants et de se sentir émancipés aussi », estime Béatrice Desjardins-Gagnon. « C’est vraiment nécessaire », insiste-t-elle.