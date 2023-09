Une danse pour intégrer les nouveaux arrivants

Et si la danse comblait le fossé culturel que traversent les nouveaux arrivants ? Des artistes montréalais invitent de jeunes adolescents arrachés à leur pays d’origine à retrouver leurs racines, ici, au fond d’eux-mêmes, grâce à des chorégraphies semi-dirigées.

Ils viennent d’Iran, de Syrie, du Liban, d’Ukraine. Les élèves de l’école secondaire Saint-Luc, dans Notre-Dame-de-Grâce, trouvent une forme de paix dans leur vie mouvementée en s’initiant à la danse. « Pour des ados déracinés, de se réenraciner dans leur corps, c’est fondamental », nomme la directrice artistique du projet lancé en 2021, Aurélie Pedron. « Le corps est le territoire duquel on ne pourra jamais être déraciné. »

La chorégraphie se nomme « Trajectoires ». Les onze interprètes professionnelles invitent ces élèves un à un dans une « sorte de boîte noire » où — clé de l’expérience — ils dansent à l’aveugle.

Autour d’eux s’articule un paysage sensoriel : des bruits, des matières et des odeurs « hautement riches sur le plan de la symbolique ». Durant ce voyage sensoriel, les mouvements spontanés du jeune immigrant se retrouvent appuyés par les chorégraphes.

« S’il ouvre le bras, nous, on va créer une continuation de leur propre bras », illustre Aurélie Pedron. « On utilise un toucher très délicat. On écoute où sont les résistances. […] On va jouer avec les mouvements, les micromouvements. La chorégraphie n’a pas besoin d’être spectaculaire pour être spectaculaire. »

Les parties du corps touchées par les danseuses, comme le cou, les épaules ou les mains, laissent peu d’espace aux connotations et cela ouvre la porte à la réciprocité. « On n’attend rien d’eux. On fait juste ouvrir des espaces pour eux où ils peuvent se déposer. C’est difficile à expliquer. Si [l’élève] est ouvert pour toucher le corps [des interprètes], on va lui laisser. »

Sans paroles, sans contact visuel, les artistes espèrent « enlever systématiquement les étiquettes » qui se collent bien à ces jeunes venus d’ailleurs.

La danse d’une quinzaine de minutes se décline en deux séances. La première performance permet de créer un lien de confiance entre les élèves et les artistes, tandis que la deuxième approfondit la portée thérapeutique de la chorégraphie. Quelques réticences surviennent inévitablement, puisque les moeurs culturelles et les rapports au corps diffèrent pour chacun des élèves. « En Iran, en ce moment, si tu danses, tu vas en prison », exemplifie Mme Pedron.

« La chance d’imaginer et de penser »

Pour apprécier la valeur de cette danse, on peut lire les commentaires des élèves ayant traversé cette expérience. Ils sont invités à dessiner ou à rédiger quelques phrases de réflexion sur ce qu’ils retiennent une fois terminée leur chorégraphie improvisée.

« J’aime parce que je me sens relaxe », note l’un d’eux avec un dessin de guerre et d’explosions à côté.

« Aucun moyen de transport ne sera un compagnon de route si vous ne savez pas où aller », philosophe un autre.

« C’est sain d’avoir parfois la chance d’imaginer et de penser », écrit un troisième.

« Un des mots qui ressort constamment de leur expérience, c’est la paix », résume Aurélie Pedron. « Se sentir en paix, paisible. Ils ne viennent pas toujours de pays faciles… »

À peine un élève par classe se refuse à cette danse semi-improvisée. « 80 % des jeunes sont fascinés par ce qu’ils vivent », renchérit la directrice artistique. « Ils sont fascinés parce qu’ils ne comprennent pas. Ça les fascine. Mais c’est réel. […] On arrive à s’extraire de la représentation de quelque chose. C’est la connaissance du corps qu’on vient toucher. »

Déjà, près d’une dizaine de classes d’art dramatique ont pu vivre cette oeuvre artistique hors normes. D’autres devraient suivre durant cette année scolaire.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.