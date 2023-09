Des locataires appelés à réintégrer un bâtiment abîmé par un incendie

À la demande de la Ville de Montréal, des locataires ont réintégré en début de semaine un bâtiment qui a été la proie des flammes jeudi dernier, après avoir été hébergés pendant trois jours dans un hôtel par la Croix-Rouge. Or, cet immeuble n’est pas habitable, de l’aveu même de son propriétaire.

La Croix-Rouge a pris en charge 19 locataires jeudi après-midi, après qu’un incendie survenu au dernier étage du bâtiment de 29 logements, situé dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en a forcé l’évacuation par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), vers 6 h du matin. Ceux-ci ont tous eu accès à un hébergement d’urgence et à de l’aide alimentaire et vestimentaire pendant 72 heures.

Personne n’a été blessé pendant cet incendie, mais ce dernier a laissé un trou béant au plafond du bâtiment de trois étages, à l’endroit où un logement a pris feu. Des précipitations de pluie ont depuis causé des dégâts d’eau dans certains logements, tandis que certains appartements vides ont été remplis de débris de construction, selon plusieurs témoignages et photos recueillis par Le Devoir, qui a visité les lieux jeudi dernier ainsi que ce mercredi. Les locataires ont d’ailleurs été privés d’eau chaude jusqu’à tard mercredi dans ce bâtiment, où une odeur de bois calciné continue de flotter dans l’air.

Or, après une visite menée par ses inspecteurs, plus tôt cette semaine, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve a jugé que cet immeuble est habitable, à l’exception de cinq logements au dernier étage abîmés par l’incendie qui n’étaient cependant pas occupés. Tous les locataires de l’immeuble ont ainsi réintégré les lieux dans les derniers jours, certains dès samedi.

« La Ville a refusé mon extension à l’hôtel parce qu’ils m’ont dit : s’il y a de l’électricité et de l’eau, vous pouvez y retourner », a ainsi raconté mercredi Michel Séguin, qui occupe depuis 2017 un appartement d’une chambre à coucher dans ce bâtiment. « J’ai expliqué à la Ville que je n’ai pas d’eau chaude et que mon logement est complètement envahi de punaises de lit […] Ça a été sans intérêt pour eux. Ils m’ont renvoyé quand même chez moi. »

Une situation qui surprend le propriétaire de l’immeuble, Henry Zavriyev. « Si tu regardes les autres bâtiments qui ont subi une situation similaire, les locataires n’y retournent jamais », lance M. Zavriyev, qui affirme faire simplement « ce que la Ville nous demande ». C’est ainsi que le propriétaire a colmaté sommairement les trous au plafond de l’immeuble pour y limiter l’écoulement d’eau, à la demande de l’arrondissement.

« Je n’ai jamais vu ça de dire qu’un immeuble dans un tel état est habitable », lance l’organisatrice du Comité BAILS, Annie Lapalme, qui accompagne régulièrement des locataires en situation de vulnérabilité dans l’arrondissement.

« Ce n’est pas vivable »

L’état de l’immeuble dans les derniers jours semble d’ailleurs contrevenir à plusieurs articles du Règlement sur la salubrité et l’entretien des logements de la Ville, a constaté Le Devoir. Celui-ci mentionne notamment que la toiture d’un immeuble doit être « étanche » et que la présence de vermines et les conditions favorisant la « prolifération » de celles-ci doivent être supprimées.

« Quand il pleut, l’eau se ramasse dans mon appartement. Ce n’est pas vivable ! » lance Mathieu Valade, dont la salle de bain a été inondée à quelques reprises depuis l’incendie.

La réglementation de la Ville prévoit d’ailleurs que celle-ci peut ordonner la fermeture ou l’évacuation d’un bâtiment, si elle juge celui-ci insalubre ou non sécuritaire. Une option que n’écarte pas l’arrondissement, tout en se voulant prudente. « Ce que je veux éviter, c’est que des gens se retrouvent à la rue », a poursuivi la conseillère du district de Maisonneuve–Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol. Les moyens de la Ville sont toutefois limités en raison du manque de financement de Québec dédié à la création de logements sociaux et abordables, a poursuivi l’élue.

Quant à la cause de l’incendie, elle demeure inconnue. « Ça s’enligne vraiment vers une cause accidentelle », a toutefois affirmé en entrevue vendredi dernier le chef de section incendie au SIM, Sylvain Jalbert.

Un bâtiment en chantier

Le bâtiment en question a été vendu pour la somme de 2,85 millions de dollars le 14 août dernier à l’entreprise Gestion Roxbury Capitale, détenue par M. Zavriyev, qui a acquis de nombreux bâtiments locatifs dans la métropole dans les dernières années.

Depuis, le propriétaire s’affaire à rénover les logements vacants de ce bâtiment. « On voit souvent du monde rentrer avec des matériaux de construction. On les entend taper toute la nuit », a raconté Marc-Antoine Michaud, un étudiant dans la mi-vingtaine.

Plusieurs locataires, dont le loyer oscille entre 600 et 700 dollars par mois, ont d’ailleurs signé dans les derniers jours une entente de résiliation de leur bail avec l’entreprise de M. Zavriyev, qui leur a offert en retour plusieurs milliers de dollars et la possibilité de demeurer gratuitement dans leur logement pendant six mois. Ces locataires ont jusqu’au 1er mars pour quitter leur appartement.

« Ils nous font des arrangements pour qu’on sacre le camp, qu’on cherche un logement en pleine crise du logement. J’ai un chèque d’aide sociale, mais ce n’est même pas assez pour la plupart des appartements qui sont disponibles », a confié, en larmes, une locataire dans la soixantaine qui a requis l’anonymat parce qu’elle a signé une entente de confidentialité avec son propriétaire.

L’entente en question, que Le Devoir a pu consulter, mentionne d’ailleurs que celle-ci a comme « seul et unique but d’acheter la paix et d’éviter les frais et inconvénients d’un litige ».

« Le plan est de posséder le bâtiment, de le rénover et d’être un bon propriétaire pour nos locataires tout en améliorant la qualité du parc locatif à Montréal », fait pour sa part valoir Henry Zavriyev.