Des réactions aux niveaux d’immigration qui traversent les siècles

Les consultations publiques sur la planification de l’immigration se sont amorcées mardi à Québec. Quelques clés de compréhension afin de mettre la table pour les discussions. Aujourd’hui, un historien revient sur d’autres époques de grande immigration du pays et sur des réactions analogues.

Les débats sont vieux et les réactions, comparables. « C’est la même chanson, mais pas le même interprète, ni la même orchestration », insiste l’historien Martin Pâquet. L’examen de l’histoire permet selon lui à la fois de défier la perception qu’il n’y a jamais eu autant d’immigrants que maintenant et montre que des craintes mobilisent le discours, hier comme aujourd’hui.

Le Canada vient en fait tout juste de dépasser la proportion d’immigrants dans sa population du début du XXe siècle, soit 22 % entre 1911 et 1931.

En 1913, un total de 400 900 résidents permanents débarquent au Canada sous l’impulsion de la colonisation des Prairies, qui déplace les populations autochtones. Il faudra attendre plus d’un siècle, jusqu’à 2021, pour que ce record soit battu. Et encore : à l’époque, ce contingent d’immigrants représente plus de 5 % de la population du Canada de 7,6 millions d’habitants. En gardant les proportions jusqu’à aujourd’hui, l’équivalent serait une arrivée de 2 millions de résidents permanents en une seule année !

Ces arrivées étaient-elles au coeur des discussions ? « Oui, l’immigration fait débat au début du XXe siècle », répond d’emblée M. Pâquet. Il cite à ce titre des remous dans l’opinion publique au Québec, incarnés notamment par une série d’articles de Georges Pelletier dans les pages du Devoir dès 1913. « Il croit qu’il y a trop d’immigrants et que le pays ne sera pas capable de les intégrer. […] Le débat sur la capacité d’accueil est un vieux débat, comme vous le voyez », résume le professeur à l’Université Laval.

Le modèle est alors celui de « l’assimilation des masses étrangères qui envahissent le pays », comme l’écrit M. Pelletier, qui n’hésite pas non plus à statuer sur les « éléments ethniques les moins propres à se fusionner ». Il rejette entre autres les Noirs, les Asiatiques, les Juifs et les Siciliens. « Il y a une composante sur l’antisémitisme, mais aussi de xénophobie généralisée », relate M. Pâquet. On a alors une perception organique de la cité, entendue dans son sens politique : « Elle est un corps et les corps étrangers ne peuvent pas s’assimiler. Surtout quand il y a une différence de religion. »

L’immigrant parfait pour Pelletier sera l’agriculteur, de préférence du nord de l’Europe, ou encore mieux, un Canadien français qui revient d’un exil en Nouvelle-Angleterre.

« Au début du XXe siècle au Québec, c’est l’émigration massive des Canadiens français vers les États-Unis qui est en arrière-pensée quand on voit les immigrants qui arrivent », reprend celui qui a écrit un livre entier sur les questions d’immigration, intitulé Tracer les marges de la cité.

Après la Seconde Guerre mondiale, ces préoccupations sont remplacées par celles de la pauvreté et de la prolétarisation des habitants ; « c’est ce qui motive le refus de l’étranger », dit l’historien. Il constate aujourd’hui que ce sont plutôt des craintes sur le multiculturalisme, la langue et le logement qui ont pris cette place dans les perceptions.

Sans dire que les politiciens et le public raisonnent comme il y a cent ans, il constate tout de même « les mêmes attitudes, mais avec des motifs un peu différents ».

Déjà des migrants de passage

Déjà au début du XXe siècle, les observateurs notent que des compagnies stimulent l’immigration, notamment pour s’enrichir par le transport maritime des personnes. Comme dans l’actuelle hausse du nombre d’immigrants temporaires, les entreprises jouent donc un rôle qui s’additionne à celui de l’État.

Et pour M. Pâquet, ce sont plus largement les mouvements de population qui caractérisent l’histoire canadienne, pas seulement l’immigration. Des gens viennent et d’autres partent, s’installent parfois ou reviennent plus tard. Certains ont un itinéraire à plusieurs étapes. Le pays est un lieu de transit plutôt qu’une destination finale. Le port de Québec voit par exemple défiler 4,4 millions de personnes entre 1830 et 1937, dans la « grande remue » des peuples qui commence au XIXe siècle.

« Il faut donc tenir compte de l’intention des migrants », aujourd’hui encore dans le débat sur l’immigration temporaire, avance le professeur. C’est l’économie qui dirige avant tout les mouvements migratoires et qui motive notamment le choix d’une langue, poursuit-il.

La constante dans l’histoire est que « la crainte de perdre des acquis mobilise le discours politique », avec le risque que les immigrants « deviennent facilement des boucs émissaires », constate-t-il sous son chapeau d’historien. En tant que citoyen, il est préoccupé de voir que les discours de crainte des étrangers ont « tendance à fragmenter le bien commun ».