L’Université de l’Alberta retirera un nouveau panneau unilingue anglophone

L’Université de l’Alberta a annoncé mardi après-midi que le panneau unilingue anglophone installé à l’entrée du Campus Saint-Jean « sera immédiatement retiré » et remplacé par un nouveau qui « reflète l’identité culturelle francophone unique du campus ».

L’université explique le changement d’affichage par une volonté de « [s’]aligner sur sa nouvelle image de marque institutionnelle ».

« L’omission de la dimension francophone sur le panneau d’entrée du Campus Saint-Jean est une erreur importante et regrettable, a déclaré l’établissement par voie de communiqué. Nous nous excusons auprès des communautés d’expression françaises et des membres de la communauté du Campus Saint-Jean. »

Lundi, une gestionnaire de l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA), Amy Vachon-Chabot, a partagé sur X — anciennement Twitter — une photo du nouveau panneau, dépourvu de français. Le lendemain, l’ACFA a qualifié le geste « d’anglo-normatif » et appelé l’établissement à revenir sur sa décision.

Où est passé notre enseigne en français @UAlberta_CSJ ? Assez choquée ce matin de faire cette découverte. Des photos comme celle du haut de 2015 avec la gang de l'@AUFSJ et qui reflète notre fierté francophone ne seront plus possibles ????#frab #sauvonssaintjean pic.twitter.com/4ty0nfY8H4 — Amy Vachon-Chabot (@avachon_chabot) September 11, 2023



Les inquiétudes demeurent

Joint mardi en fin d’après-midi par Le Devoir, le président de l’ACFA, Pierre Asselin, s’est dit « encouragé » par la réponse « rapide et favorable » de l’université, mais plusieurs « inquiétudes » demeurent.

« L’esprit de cette décision m’inquiète. Ils vont remettre le panneau, c’est bien beau, mais d’où est venue cette idée qu’il y avait une logique de faire cela », lance-t-il au bout du fil. « Que ce soit une erreur, on accepte les excuses, mais comment est-ce que des erreurs comme ça continuent de se produire ? », ajoute-t-il, qualifiant cette fois-ci le geste de l’institution d’« assimilateur » et de « manque de respect envers la francophonie en Alberta ».

« Lieu de mémoire », le Campus Saint-Jean, chapeauté par l’Université de l’Alberta, est la seule institution postsecondaire en français à l’ouest du Manitoba, rappelle Pierre Asselin.

Ce dernier estime que les craintes quant à la préservation de « l’aspect franco dominant du Campus Saint-Jean » et de son « rôle communautaire, culturel et social » sont, depuis l’année dernière, particulièrement nombreuses. « Ça fait longtemps que ça bout un petit peu en dessous, et puis là, c’est assez. »

L’ACFA est particulièrement inquiète de l’« absence de consultations » de la part de l’université. La semaine dernière, Radio-Canada rapportait que plusieurs organisations francophones albertaines s’alarmaient du réaménagement d’une « salle historique » du Campus Saint-Jean, qu’ils estiment avoir été mené sans consultation préalable, ce que l’université dément. La salle abritait selon eux des objets mémoriels importants.

Un comité ad hoc chargé d’étudier la situation et d’établir un plan d’action s’est rencontré. Une réunion avec la haute direction de l’Université de l’Alberta est également prévue « très prochainement », indique M. Asselin.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.