Une rupture du service ambulancier dénoncée dans le décès d’une femme autochtone en Abitibi

Une femme autochtone qui venait d’être poignardée à son domicile samedi matin n’a pu obtenir l’aide des paramédicaux à cause d’une énième rupture de service dans la ville de Témiscaming. Ce sont les policiers qui ont transporté la victime à l’hôpital, où son décès a été constaté.

« C’est scandaleux qu’une ambulance a été refusée à une femme des Premières Nations qui était mourante à la suite d’une agression », déplore la présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada, Carol McBride.

Elle demande notamment à Québec d’expliquer « pourquoi il n’y avait pas d’ambulance disponible » pour venir en aide à Cindy Pagé, 56 ans, membre de la Première Nation de Timiskaming et « l’assurance que ce type de situation ne se reproduira plus jamais dans les régions rurales de la province et du pays, où résident de nombreuses populations autochtones ».

Les ruptures de service sont nombreuses dans le secteur et ce n’est pas la première fois qu’une personne décède dans ces circonstances, dénonce également le président du Conseil central de la CSN pour l’Abitibi-Témiscamingue, Felix-Antoine Lafleur.

« C’est toujours difficile pour nous de dire catégoriquement que c’est le bris de service qui est en cause, explique-t-il en entrevue téléphonique. Si les paramédicaux étaient arrivés et avaient prodigué les soins, est-ce que la dame serait morte quand même ? Peut-être. Mais dans la région, c’est un scénario qui se répète. Il y a quasiment une mort par année, mais on ne sent pas que ça fait suffisamment d’impact auprès du gouvernement pour dire “il faut que ça change”. »

Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue confirme qu’il y a eu plus de 2634 heures de rupture de service sur le territoire dans la dernière année.

L’équipe des communications n’était toutefois pas en mesure d’indiquer le nombre de décès survenus dans de telles circonstances. « Il est impossible de certifier qu’un délai a un impact sur le décès éventuel d’un patient, mais […] l’ensemble du territoire est toujours couvert. Néanmoins, un manque d’ambulances peut occasionner des délais tout comme plusieurs autres facteurs (distance entre le domicile et l’hôpital, distance entre l’ambulance et le domicile, nombre d’affectations dépassant la capacité, déploiement dynamique des véhicules, conditions routières, etc.) et avoir un impact sur la prise en charge du citoyen. »

Arrêt du service

Le problème, selon Félix-Antoine Lafleur, ce sont les horaires de faction qui ont toujours cours dans plusieurs régions rurales. C’est un combat que le syndicat mène depuis des années. Contrairement à leurs collègues qui sont payés à l’heure, les paramédicaux qui travaillent sur un horaire de faction sont à leur domicile, disponibles 24 heures sur 24 pour une période de sept jours consécutifs. S’ils n’ont pas un minimum de huit heures de repos consécutives sur une période de 24 heures, ils sont retirés pour les forcer à se reposer.

« Normalement, l’entreprise ambulancière doit trouver deux autres paramédicaux pour venir combler ce quart de travail là, précise M. Lafleur. Mais ce qui arrive, de plus en plus, c’est qu’il n’y a pas de paramédicaux pour venir combler ce véhicule-là. »

C’est ce qui est arrivé samedi matin, explique-t-il. La veille, les paramédicaux avaient été confrontés à un surplus d’appel. Ils ont été retirés vendredi soir à 22 h, et ce, jusqu’à 6 h du matin samedi, une information confirmée par le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.

Mais l’appel au 911 pour une femme gravement blessée a été logé à 5 h 15 du matin. Cindy Pagé, 56 ans, avait été poignardée. Une autre femme, Shawna Pagé, a été arrêtée sur les lieux et est accusée de meurtre au deuxième degré.

Transportée par les policiers

« Lors d’un bris de service constaté au sein d’un territoire, les véhicules ambulanciers qui sont à proximité assument la relève et sont affectés aux appels selon les besoins », explique l’équipe des relations médias du CISSS. « Il y a donc toujours un service ambulancier disponible pour la population. »

Pour la ville de Témiscaming, ce sont les paramédicaux de Ville-Marie qui prennent la relève, une municipalité située à environ 45 minutes de route. « Lors de l’appel au 911, le Centre de coordination santé a affecté une ambulance, mais les services policiers, habiletés à faire le transport ambulancier en cas d’urgence, sont arrivés sur les lieux en premier et ont transporté très rapidement la personne à l’urgence avant que l’ambulance n’arrive sur les lieux », ajoute le CISSS, précisant que « l’ensemble des procédures prévues ont été appliquées ».

La Sûreté du Québec confirme avoir assuré le transport de la victime. « Dus à l’urgence de la situation et à la proximité de l’établissement de santé, les policiers ont décidé de transporter la personne dans leur véhicule », affirme l’agente d’information Nancy Fournier.

Selon elle, les véhicules de police disposent généralement de l’équipement de base et d’un défibrillateur. « Mais c’est sûr qu’on n’a pas l’équipement d’une ambulance, ça c’est clair », reconnaît-elle.

Quant à savoir si la mort de Mme Pagé aurait pu être évitée, l’agente d’information refuse de s’avancer. « Je ne peux pas vous dire si ça aurait changé quelque chose si une ambulance avait été sur place, versus les policiers, je ne peux pas m’avancer là-dessus. »

Le CISSS n’a pas indiqué non plus si la présence des paramédicaux aurait pu faire une différence dans ce cas précis. « En respect des règles de confidentialité, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue n’émettra aucun commentaire concernant les circonstances entourant le décès de Mme Pagé. » Le rapport du coroner — qui ouvre une enquête dans tous les cas de mort violente — permettra d’en savoir davantage.

Ancien paramédical lui-même, le syndicaliste Félix-Antoine Lafleur réitère l’importance d’éliminer les horaires de faction. « Ce qu’on comprend, c’est que le gouvernement le voit d’une façon strictement comptable, parce que ça coûterait trop cher. Par contre, ce qui arrive malheureusement, c’est que dans les cas comme aujourd’hui, la dame n’a pas eu les services auxquels elle aurait eu droit si elle avait été dans un grand centre ou même dans une ville de taille moyenne. C’est ça qui est déplorable de notre point de vue. »