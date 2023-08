Une «run» de lait avec Yvon

Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d’une certaine frilosité face à la « modernité », des irréductibles pratiquent des métiers qui semblent sortis d’une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Dernier article de notre série : un laitier dans ses quartiers.

Il est encore tôt, les ombres sont longues et plusieurs camions de livraison se pressent avant le trafic, le monde et la chaleur dans ce grand stationnement d’une crémerie de Longueuil. Debout depuis minuit, Yvon Lauriault commence à décharger le sien, avec la précision des gestes maintes fois répétés.

À grandes enjambées, il plonge vite dans l’envers du décor de ce petit centre commercial, traverse la cuisine où des galettes refroidissent déjà sur plusieurs plaques montées dans des chariots. Le manège reprend plusieurs fois.

Les machines à crème glacée avec leur soif estivale insatiable. Les petites bouches des garderies. La voisine qui ne se déplace plus à l’épicerie. La famille d’en face. Le dépanneur du coin. Le Tim Hortons de l’autre coin. Le frigo du bureau.

Le ravitaillement invisible, c’est lui. Avant même que vous ouvriez les yeux, il dépose le lait pour votre café devant votre porte. Il frappe deux petits coups pour aviser de la livraison. Il replace avec soin une boîte d’oeufs avant de remonter à bord de son véhicule.

Yvon Lauriault est laitier depuis 1999 à Longueuil et à Saint-Lambert, et parle de son métier avec passion. Il est bien conscient d’être souvent associé au temps d’avant, du début de la modernité, quand le Québec sortait tranquillement de la ruralité et avait besoin de se faire livrer du lait.

Sa tournée quotidienne est aujourd’hui composée d’un plus grand nombre de clients commerciaux que résidentiels. Mais ça ne l’empêche pas de connaître par coeur ses acheteurs, dont plusieurs qu’il dessert depuis plus de 20 ans. « Oui, il y en a beaucoup qui se confient à moi, qui me racontent leur vie. »

Il s’est même retrouvé « pris » dans des séparations conjugales, où les anciens conjoints parlaient l’un contre l’autre à M. Lauriault. Une vieille dame trop attachée parlait aussi de le « mettre sur son testament », ce qu’il a refusé, compte tenu d’indices de démence naissante qu’il avait décelés.

Métier, famille, passe-temps : il connaît des détails de la vie de chaque personne que l’on croise durant sa run de lait. Yvon fait partie du paysage ; mieux, il le compose pour Le Devoir au fil des rues.

On a vite fait de comprendre qu’un laitier, c’est beaucoup plus qu’un livreur de lait. Ancêtre des livraisons Uber ou Amazon, il en est aussi un peu l’antithèse. Un antidote à un monde anonyme, calculateur et désincarné.

Le laitier d’aujourd’hui, c’est la petite tape dans le dos d’une dame âgée qui a laissé un mot pour lui dans sa fenêtre et lui offre souvent de coudre ses ourlets de pantalon. « Sonnez SVP, monsieur le laitier », est-il tout simplement écrit.

C’est cet acteur de la télévision et du cinéma québécois qui a fait grandir ses quatre enfants avec le lait apporté par M. Lauriault. « J’ai mon look de “pas fin” parce que je tourne dans une série », dit Jocelyn Blanchard dans l’embrasure de sa porte en montrant ses favoris et sa barbe taillée en un cercle qui ceinture sa bouche. Ils papotent quelques brèves minutes, comme ils le font depuis 2002.

Faire partie du quartier, c’est aussi savoir que dans cette maison de Longueuil, il y eut un laitier à cheval. Le client qui nous ouvre, Claude Maheu, est plus qu’heureux de relater cette partie de son histoire familiale : « Je sais que ça lui coûtait 2 $ par semaine pour la nourriture du cheval », rapporte-t-il.

Vêtu d’un respectable pyjama, il insiste pour nous faire entrer, raconte qu’il a fêté son 73e anniversaire la veille. Une autre fenêtre sur l’histoire intime s’ouvre : au salon, l’ensemble des meubles a plus de 100 ans, le temps figé dans le bois sévère. « Le set de chambre vient de mes parents, j’ai tout conservé », raconte l’homme.

Il descend rapidement au sous-sol chercher des bouteilles de lait utilisées à l’époque, dont une qui affiche le nom « Laiterie St-Alexandre » en relief, tout comme un écusson autrefois apposé sur l’uniforme de son père.

Le laitier côtoie aussi le personnel des bureaux, comme ce gardien d’un immeuble qui le voit passer chaque semaine pour prendre l’ascenseur avec le précieux liquide blanc. « Comment ça va ? » lance Yvon Lauriault. « J’attends pour me faire opérer », confie sans attendre le gardien.

Sa motivation

« Mon fils trouve que c’est un métier démodé. De me lever aux petites heures pour aller travailler tous les matins », dit le père de deux jeunes adultes entre deux livraisons.

La nouvelle génération est beaucoup plus « obsédée » par l’argent, et croit souvent que les trucs dénichés sur Instagram leur permettront de devenir riches rapidement, raconte-t-il, mi-amusé, mi-incertain de ce qui est politiquement correct d’ajouter. Quelque chose comme le changement de l’éthique au travail.

C’est vrai qu’à l’entendre, le portrait du métier n’est pas rose bonbon. Pas de vacances en 16 ans, et toujours pas de congé en été. « J’ai réussi l’an passé à prendre deux semaines entre Noël et le Jour de l’an », relate-t-il comme petite victoire.

Des journées de près de 12 heures sur la route. Les charges lourdes à soulever et à transporter sous la pluie, le vent, la neige, le froid ou encore la chaleur accablante. Une paie somme toute moyenne pour toute la mémoire, la comptabilité et l’entregent déployés. Et il faut être en forme. À 53 ans, il a un physique athlétique, et a encore la forme pour faire du sport, même en dehors des heures de travail. « Mais les bobos commencent à ressortir, c’est sûr. »

C’est donc visiblement autre chose qui l’anime. « Quand je travaille, je ne pense pas au monde en vacances. Je me promène, les gens sont contents de me voir. C’est tellement mieux que de voir des collègues qui n’ont pas le goût de travailler », décrit-il.

Un fracas de caisses vides qui viennent de se renverser à l’arrière du camion appuie son affirmation.

La loyauté, l’engagement, le rapport aux gens ne seront jamais des valeurs dépassées pour lui. La liberté d’être à son compte et le contact humain, encore moins. Il est aussi tout simplement heureux de voir des clients satisfaits d’obtenir un produit qui traverse le temps et les modes.

Avant de devenir laitier, Yvon Lauriault a bien essayé d’entrer dans un autre moule. Il a travaillé notamment dans une imprimerie, juste avant d’acheter cette « route de lait », c’est-à-dire le camion d’un ami et sa liste de clients. Ce qui l’horripilait plus que tout ? « Je détestais faire la file pour puncher. Je me sentais tellement comme un robot. » Quand il devint laitier, il ne regardera jamais derrière.

« Je pourrais acheter d’autres routes de lait et mettre des chauffeurs. Mais je ne fais pas assez confiance au monde », rigole-t-il. Il s’imagine déjà se réveiller la nuit, stressé de savoir que quelqu’un ne s’est pas présenté, laissant les consommateurs en plan.

Dans un édifice à logements, une femme d’un certain âge interrompt sa conversation téléphonique pour interpeller la journaliste. « C’est le meilleur laitier, marque-le », dit-elle en pointant le carnet. Un clin d’oeil plus tard, elle a pris sa commande de ses mains et lui tend son paiement.

Il poursuit sa journée d’un pas rapide, enchaîne des gestes efficaces.

Et de porte en porte retentit son « bonne journée » sonore et bien senti, avec lequel il conclut chaque arrêt de sa tournée.