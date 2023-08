Plus de 37 000 contraventions dans les zones scolaires en 2022

Plus de 37 000 contraventions ont été remises à des automobilistes dans des zones scolaires de la province, l’an dernier, selon des données parcellaires présentées mardi par l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), qui s’inquiète pour la sécurité des jeunes dans le contexte de la rentrée scolaire.

« Ça veut dire que plus de 3000 contraventions par mois ont été émises » à proximité d’écoles, généralement à des automobilistes qui roulaient trop rapidement dans ces secteurs, a souligné mardi le directeur général de l’ADPQ, Didier Deramond, lors d’une conférence de presse tenue à La Prairie. D’ailleurs, selon des données révélées plus tôt cet été par l’association, 71 % des automobilistes au Québec ne respectent pas la limite de vitesse de 30 km / heure en zones scolaires. « C’est épeurant », a ainsi lancé le directeur de la Régie intermunicipale de police Roussillon, Michel Guillemette.

Les données dévoilées par l’ADPQ mardi ont été compilées dans le cadre d’opérations ciblées tenues en zones scolaires. Elles ne représenteraient donc qu’une partie de l’ensemble des constats d’infraction remis, a relevé le président de l’ADPQ et directeur du service de police de Laval, Pierre Brochet. « Le nombre de constats est largement sous-évalué, c’est beaucoup plus que ça », a-t-il soulevé.

Dans ce contexte, M. Brochet estime que des mesures multiples doivent être mises en place pour augmenter la sécurité des jeunes autour des écoles. « Il faut augmenter les amendes, les points d’inaptitude », a-t-il évoqué, en référence aux automobilistes qui enfreignent le Code de la sécurité routière en zones scolaires. « Si on veut que ça soit pris au sérieux par les automobilistes […] pourquoi pas aller plus loin, avoir des amendes plus salées, et s’assurer que ce soit systématique, surtout dans les zones scolaires ? », a-t-il insisté.

Au-delà de la coercition, une plus grande sensibilisation auprès des enfants est nécessaire afin que ceux-ci soient plus vigilants dans leurs déplacements, tandis que les villes doivent s’assurer d’améliorer les aménagements autour des écoles pour rendre ceux-ci plus sécuritaires pour les piétons et les cyclistes, a énuméré M. Brochet. « Les zones scolaires sont des zones à risque et les policiers ne peuvent pas être partout », a-t-il poursuivi, afin de souligner l’importance de ne pas compter uniquement sur les forces de l’ordre pour les rendre plus sécuritaires.

