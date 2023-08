L’hélium, un gaz qui s’évade dans l’espace

Objets dont on ne se sert plus, pratiques oubliées, lieux d’un autre temps, extinction d’espèces, espaces mythiques et styles surannés : qu’est-ce qui a disparu ou est en voie de disparaître autour de nous ? La série Disparition voyage au coeur des effacements dont nous n’avons eu que peu ou prou connaissance au fil du temps. Aujourd’hui : l’hélium.

L’hélium, deuxième gaz le plus abondant dans l’univers, a le coeur léger. Trop léger. Chaque fois qu’un ballon d’hélium éclate, son contenu monte, monte, monte dans l’atmosphère, jusqu’à s’échapper dans l’espace. Une molécule d’hélium qui nous glisse entre les doigts, c’est une molécule d’hélium qui disparaît de la Terre pour toujours.

Il n’est pas seulement ici question de ballons de fête. L’hélium sert aussi, et surtout, à refroidir les appareils d’imagerie à résonance magnétique (IRM), à faire voler des ballons météorologiques, à fabriquer des semi-conducteurs, à souder, à propulser des fusées, à refroidir l’équipement de laboratoires scientifiques… Dans les dernières années, l’accès à l’hélium se complexifie.

« De plus en plus de procédés exigent l’utilisation de la cryogénie, donc la consommation d’hélium augmente. Je pense qu’éventuellement, on aura une pénurie », observe Andrea Bianchi, un professeur de physique à l’Université de Montréal qui étudie les matériaux quantiques et dont le laboratoire consomme environ 100 litres d’hélium liquide par semaine.

Le sous-sol mondial contient des milliards de mètres cubes d’hélium. Les États-Unis sont le plus grand producteur, suivi du Qatar, de l’Algérie, de la Russie et de l’Australie. Si l’hélium coûte plus cher, ce n’est pas exactement parce qu’il disparaît de notre planète, mais plutôt en raison de facteurs géopolitiques et économiques.

Un resserrement du marché de l’hélium est survenu au début de la guerre en Ukraine et des sanctions contre Moscou. En 2017, une crise diplomatique avait interrompu la production qatarie, ce qui avait également causé un choc des prix. Depuis 1996, les États-Unis vident leur réserve stratégique d’hélium : les stocks disponibles ont fait de la haute voltige, avant de piquer du nez.

Essentiel aux hôpitaux

De tous les éléments du tableau périodique, l’hélium est le plus stable. Jamais celui-ci ne brûle ou ne réagit avec une autre substance. Son point d’ébullition est par ailleurs excessivement bas. Tant que l’hélium demeure liquide, sa température frôle le zéro absolu, ne dépassant pas −269 °C. De quoi conserver une crème glacée bien dure…

Pour liquéfier l’hélium, on utilise de puissants compresseurs. Dans le laboratoire de M. Bianchi, ce liquide ultrafroid sert à refroidir des matériaux exotiques dont il étudie les propriétés. Dans les hôpitaux, chaque machine d’IRM contient de l’hélium liquide afin de maintenir à très basse température les aimants supraconducteurs en son coeur.

« Chez nous, il y a une quantité assez importante d’hélium liquide dans chaque système d’IRM », confirme Ives Levesque, physicien médical au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et professeur à l’université McGill. Typiquement, chacune des 13 machines d’IRM de cette grappe d’hôpitaux contient 2000 litres d’hélium liquide.

L’industrie médicale, le plus important consommateur d’hélium dans le monde, fait de son mieux pour réduire les fuites. Les systèmes modernes d’IRM sont étanches et recyclent l’hélium consommé. Un compresseur régénère le précieux liquide cryogénique, dont le prix oscille autour de 25 $ le litre.

« Si tout fonctionne bien, les systèmes installés de nos jours n’ont besoin d’aucun remplissage d’hélium tout au long de leur durée de vie, explique M. Levesque. Les pertes sont très, très petites, en deçà de un pour cent par année, mais elles ne sont pas nulles. »

Washington se retire

L’approvisionnement en hélium n’est pas un souci au quotidien pour M. Levesque et ses collègues du réseau de la santé. Les fabricants et les vendeurs d’appareils d’IRM se chargent de cet aspect. Néanmoins, le spécialiste du CUSM ne reste pas de glace devant les questions de durabilité du monde de l’hélium.

« Il faut prévoir et anticiper un avenir où l’hélium ne sera pas suffisamment disponible pour qu’on s’en serve partout et tout le temps, dit-il. Il va falloir des technologies qui nous permettent de faire les mêmes choses qu’aujourd’hui, mais avec une plus faible consommation. Peut-être devrons-nous traiter l’hélium comme une ressource absolument non renouvelable. »

M. Bianchi partage cet avis. Quand il est arrivé à l’Université de Montréal, en 2007, il a équipé son laboratoire de cryostats où l’hélium ne restait pas en circuit fermé. « Les livraisons d’hélium ont atteint 2000 $ par semaine, ce qui était impossible à soutenir », explique-t-il. Depuis, le physicien s’est équipé d’un cryostat « sec », qui limite les pertes au minimum.

Il va falloir des technologies qui nous permettent de faire les mêmes choses qu’aujourd’hui, mais avec une plus faible consommation. Peut-être devronsnous traiter l’hélium comme une ressource absolument non renouvelable.

Les laboratoires de physique gaspillent beaucoup moins d’hélium qu’auparavant, se réjouit M. Bianchi. Ils deviennent donc moins dépendants d’une ressource en forte demande, dont la production traditionnelle — associée à celle du gaz naturel — va éventuellement diminuer avec l’abandon des énergies fossiles.

Notons que cette même conjoncture stimule une petite ruée vers l’hélium en Amérique du Nord, notamment en Alberta et en Saskatchewan. De nombreuses entreprises explorent le territoire. En outre, une usine de purification d’hélium qui pourra traiter plus de 400 000 mètres cubes de gaz brut par jour est sur le point d’ouvrir près de Calgary.

Au sud de la frontière, les États-Unis sont sur le point de donner le coup de grâce à leur réserve stratégique d’hélium. Cet été, le gouvernement a mis en vente les infrastructures — entrepôts, pipelines, compresseurs — liées à la vaste caverne texane, à 1100 mètres sous la surface, où on stocke la ressource. Un acteur privé mettra donc bientôt la main sur cette pièce maîtresse du marché mondial de l’hélium.