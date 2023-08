L’incendie qui a fait sept morts dans le Vieux-Montréal est criminel

L’enquête menée par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour élucider les circonstances de l’incendie tragique qui a causé la mort de sept personnes dans un bâtiment patrimonial du Vieux-Montréal à la mi-mars en est maintenant une de meurtre.

Initialement, le SPVM avait d’abord ouvert une enquête menée par sa Section des incendies criminels. À l’heure actuelle, celle-ci relève toutefois principalement des enquêteurs de la Division des crimes majeurs du corps de police.

Le corps de police a confirmé cette information à 15 h lundi dans le cadre d’une conférence de presse tenue dans son quartier général, au centre-ville de Montréal. « La cause accidentelle est maintenant écartée. Nous parlons maintenant d’une enquête criminelle », a confirmé l’inspecteur David Shane, responsable des communications au SPVM. Les enquêteurs du corps de police ont notamment constaté que l’utilisation d'un accélérant aurait contribué à l’ampleur du brasier.

Le 16 mars dernier, sept personnes ont perdu la vie et neuf autres ont été blessées alors qu’elles étaient prises au piège dans l’édifice William-Watson-Ogilvie, situé au 204, place d’Youville, qui a été la proie des flammes. Une enquête de la coroner Géhane Kamel avait d’ailleurs été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de cet incendie, le plus meurtrier à Montréal depuis 1975. Celle-ci a toutefois été mise en suspens le temps que le SPVM complète son enquête criminelle et dépose des accusations, le cas échéant, a indiqué M. Shane lundi.

L’immeuble en question, qui comptait 14 logements, avait été acquis en 2009 par Emile-Haim Benamor, un avocat et riche propriétaire foncier, pour la somme de 1,65 million de dollars. Une chambre sans fenêtre a ensuite été emménagée dans ce bâtiment, qui a aussi reçu plusieurs avis d’infraction au fil des années en lien avec des escaliers de secours inaccessibles et l’absence de détecteurs de fumée, entre autres.

