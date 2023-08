Lorenzo Favilli pourra finalement rester à Saint-Ferdinand

Lorenzo Favilli, le cuisiner français de Saint-Ferdinand qui faisait face à une expulsion imminente, a finalement obtenu un sursis de deux ans du ministre fédéral de l’Immigration Marc Miller.

« Le ministre m’a appris la bonne nouvelle pour Lorenzo ce matin », a révélé lundi le député fédéral de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold.

Le cuisiner de 33 ans, établi au Québec depuis 2017, avait épuisé les recours, ses demandes de permis de travail restant sans réponses d’Ottawa.

Dans un article publié récemment sous la plume de Sébastien Tanguay, Le Devoir racontait comment la petite communauté de Saint-Ferdinand s’était mobilisée pour qu’il puisse poursuivre sa vie chez elle.

Une pétition pour son maintien dans la localité avait récolté plus de 2000 signatures et des fonds avaient été recueillis dans le but de lui procurer un minimum de revenus lorsqu’il a été privé du droit de travailler.

« C’est vraiment l’article publié dans Le Devoir qui a été l’événement déclencheur », a souligné M. Berthold qui avait écrit au ministre des semaines auparavant, dans l’espoir d’un déblocage. Le cabinet du ministre, dit-il, l’a appelé après la parution pour demander des précisions sur le dossier.

Tout laisse croire que le ministre a recouru à son pouvoir discrétionnaire pour accorder à M. Failli un sursis et un permis de travail de deux ans. Un délai qui devrait lui permettre de régulariser sa situation.

« Une chance comme ça, ça n’arrive pas souvent », fait remarquer le député de Mégantic-L’Érable. « Il y a des milliers de cas. »