Hausse des plaintes pour sextorsion à Montréal

Le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) signale une hausse « importante » des plaintes de sextorsion cette année. Les policiers indiquent en avoir reçu trois fois plus que l’an dernier.

Plus de 100 plaintes pour ce motif ont été logées au SPVM depuis le début de l’année 2023. L’an dernier, à pareille date, les policiers montréalais en avaient reçu une trentaine.

La hausse est particulièrement notée depuis le début de l’été, indiquent-ils.

Les victimes de sextorsion (une combinaison des mots « sexe » et « extorsion ») sont en grande majorité des adolescents âgés entre 14 et 17 ans.

Le modus operandi est le suivant : une personne, qui prétend être une jeune fille, entre en contact avec la victime via les réseaux sociaux. Elle converse avec celle-ci pendant quelques heures ou quelques jours, le temps d’établir un lien de confiance. Une fois le contact bien établi, la victime est invitée à échanger des photos ou vidéos de nature sexuelle. Puis la personne menace de publier les photos et vidéos sur Internet ou de les envoyer aux parents et amis de l’adolescent, si celui-ci ne transfère pas une somme d’argent — d’où l’extorsion.

Les adolescentes peuvent aussi être victimes de sextorsion, rappelle le SPVM. Dans certains cas, la personne avec qui elles échangent va exiger, sous la menace de tout publier, qu’elles leur remettent de l’argent ou encore d’autres photos et vidéos à caractère sexuel.

Vu ces nombreux cas, le SPVM appelle les jeunes et leurs familles à être vigilants.

Ne pas envoyer d’image de soi nu

Le corps policier rappelle qu’il ne faut jamais partager des photos ou des vidéos dans lesquels on est dénudés, même partiellement — même pour notre partenaire. « Une fois des images intimes de soi envoyées, on en perd le contrôle. »

Le SPVM y va aussi de conseils pour éviter de se retrouver dans une telle situation.

D’abord, il recommande d’utiliser un pseudonyme et une photo de profil qui ne révèlent ni son âge, ni son lieu de résidence, ni ses intérêts. Il rappelle qu’il faut rester à l’affût des indices à surveiller, comme le débordement d’attention (insistance de l’interlocuteur à rester en contact étroit) et les conversations qui prennent rapidement une tournure sexuelle.

Les policiers recommandent de cesser immédiatement toute communication avec quelqu’un qui chercherait à contraindre par la menace à produire ou à publier une vidéo. Il est illégal de menacer quelqu’un autant sur Internet que dans la vraie vie, rappellent-ils. De plus, il ne faut jamais envoyer d’argent ou de nouvelles photos ou vidéos à une personne qui formule des menaces.

Si un jeune est victime de sextorsion, le SPVM souligne qu’il doit aviser rapidement un adulte de la situation et contacter le poste de police de quartier ou appeler le 911. Il recommande aussi de conserver les originaux (courriel, message texte, photo, vidéo, etc.), car ils constituent des éléments de preuve qui peuvent contenir des informations pouvant être utilisées pour retracer ceux qui font de la sextorsion.

Ressources d’aide

S’il se passe quelque chose d’inapproprié sur Internet, vous pouvez faire un signalement sur le site cyberaide.ca ou composez sans frais le 1 866 658-9022.

Parent et besoin de parler ? Vous pouvez contacter la Ligne parents 24 / 7 au 1 800 361-5085 ou sur le site ligneparents.com.

Si vous êtes victime de violence sexuelle, vous pouvez contacter un Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) près de chez vous. Cliquez ici pour en voir la liste ou appelez la ligne Info-aide violence sexuelle au 1 888 933-9007.