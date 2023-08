Sans enfants, sans tabous

À la recherche d’informations ou de nouveaux modèles ? Comment être parent dans un monde aussi étourdissant que le nôtre ? Cet été, Le Devoir plonge dans diverses façons de vivre (ou non) la parentalité. Aujourd’hui : l’impossibilité ou le refus d’être parent.

« Pis, les enfants, ça s’en vient ? » Cette question, Caroline Otis, 50 ans, se l’est fait poser jusqu’à la mi-quarantaine. « Les gens n’étaient pas méchants, mais ce n’était pas trop normal pour eux [que je n’aie pas d’enfant], raconte-t-elle. “C’est parce que tu n’as pas encore eu l’appel.” Eh bien, je ne l’ai jamais eu. »

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Caroline s’est toujours doutée qu’elle ne deviendrait pas mère. Pourquoi ? « Il n’y a pas de pourquoi, dit-elle, ne sachant comment l’expliquer. Une fois que tu as dit ça, les gens veulent savoir, vraiment, parce que ce n’est pas normal. Il y a quelque chose, c’est sûr. »

« La raison la plus compliquée [à expliquer], c’est pourquoi on n’en désire pas, affirme le professeur en sociologie générale à l’Université Laval Dominique Morin. Parce que tout en étant légitime, ce choix va susciter l’incompréhension, puisque les enfants “devraient” être désirés. »

« Pendant 2000 ans, les femmes ont été naturalisées comme des génitrices, et leur place a été assignée en fonction de la reproduction, relate la sociologue et professeure associée au Département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal Francine Descarries. Elles n’avaient à peu près aucun autre rôle. »

Aujourd’hui, le choix d’avoir des enfants ne se fait pas de la même façon pour un homme que pour une femme, dit Mme Descarries. « On est encore dans un “deux poids, deux mesures”, malgré tous les progrès réalisés. »

« J’ai plus souvent vu des filles faire l’objet de ces questionnements que des gars. Je pense que les gars sont moins dans cette situation-là », dit Pierre Lejeune, 59 ans, qui n’a jamais eu l’impression d’être condamné pour cette soif de liberté qui, chez lui, surpassait celle d’être père. « C’était plus de l’étonnement de la part des gens. »

Mais pourquoi tu n’en veux pas ?

Sous le couvert de la foi catholique, le Québec a connu une pression d’avoir des enfants qui était totale. Si cette contrainte demeure, elle est beaucoup moins présente, fait valoir Francine Descarries, et elle n’est plus de nature religieuse.

Sept ou huit personnes sur dix ont des enfants, rappelle l’enseignant en théorie sociologique générale Dominique Morin. « On n’est pas dans une norme de l’obligation d’avoir des enfants, mais on est dans une norme où, statistiquement, la plupart des gens en ont », indique-t-il.

Cette norme, explique M. Morin, prend racine dans les politiques familiales instaurées par l’État à la fin des années 1980 pour pallier le creux démographique historique qui a suivi la Révolution tranquille. Centres de la petite enfance, congés parentaux, congés de paternité… Ces mesures de conciliation travail-famille reflètent notre époque.

« Quelqu’un qui dit de nos jours, “je n’aurai pas d’enfant parce que je veux une carrière”… va se faire regarder étrangement, que ce soit un homme ou une femme, parce qu’on vit dans une société où ces deux choix devraient être conciliables », fait valoir Dominique Morin.

Ces motifs qui auparavant suffisaient à justifier la décision de ne pas avoir d’enfant semblent désormais irrecevables, comme si ce n’était plus valable de tourner le dos à la parentalité, dit le professeur. Ainsi, selon lui, cette nouvelle norme sociale sous-entendant que chacun veut des enfants, par défaut, s’impose et se manifeste notamment par des questionnements du genre : « mais pourquoi tu n’en veux pas ? ».

Dire non à l’enfantement

Multiples, pourtant, sont les raisons de ne pas aspirer à être parent : humanistes, ou simplement personnelles, telles que l’envie de voyager, d’être autonome financièrement, etc. Francine Descarries évoque aussi cette crainte nouvelle d’un cataclysme environnemental prochain. « Chez les jeunes, il y a ce sentiment qu’on fonce vers le désastre écologique, dit la sociologue. Est-ce qu’on veut mettre des enfants au monde dans ce contexte-là ? »

Quatre ans après avoir signé dans Le Devoir un texte d’opinion où elle affirmait ne pas vouloir d’enfant biologique à cause du réchauffement climatique, Alexandra Hénault n’a pas changé son fusil d’épaule, bien qu’elle précise ne pas tenir un discours antinataliste, prônant plutôt le choix individuel.

« Je trouve que les changements climatiques ouvrent peut-être la voie au développement de nouvelles formes de parentalité », dit celle qui, en 2023, se sent moins seule dans sa volonté de ne pas se reproduire.

« On se retrouve, dans la diversité familiale contemporaine, avec beaucoup de situations à la frontière d’être parent ou non-parent, selon la façon dont on conçoit la parentalité », souligne le sociologue Dominique Morin.

Parents autrement

À l’approche de son 43e anniversaire, Guylaine Ouellette dit qu’elle doit se montrer réaliste : célibataire, avec un emploi épuisant, le coût de la vie qui augmente et n’ayant plus la fougue de ses 20 ans, elle se demande comment elle pourrait arriver à élever un enfant aujourd’hui, surtout seule. « J’ai encore un infime espoir, assure-t-elle. Mais je me connais, et je sais que je ne me verrais pas en avoir un plus tard qu’à 45 ans, même si techniquement, maintenant, c’est faisable. »

« C’est bien beau de dire que tu en veux, mais quand tu es seule, ça ne se fait pas comme ça », confie celle qui a renoncé à l’insémination artificielle faute d’un réseau de soutien assez solide pour l’appuyer dans ce projet. « Financièrement, je ne sais pas comment j’y arriverais, dit-elle. Au niveau du temps aussi, quand tu es toute seule, c’est plus complexe. »

« Je ne cacherai pas que le deuil n’est pas nécessairement facile à faire, confie Guylaine. Moi, je suis une personne qui adore les enfants. » Elle caresse tout de même l’espoir de trouver un conjoint qui aurait des enfants, auprès desquels elle pourrait jouer un rôle de mère. « Ça viendrait combler un peu le besoin que j’ai toujours ressenti de transmettre mon expérience de vie et mes connaissances. »

Trois fois parrain, Pierre Lejeune a quant à lui gardé un lien avec des enfants toute sa vie. Il est même convaincu qu’il aurait fait un bon père. « Je me suis dit, au début de la quarantaine, que si je n’avais pas d’enfant, ma vie ne serait pas un échec. »

« L’amour maternel, l’amour parental, ça se retrouve dans plusieurs sphères, affirme Alexandra Hénault. Ce n’est pas juste destiné, voué, à la biologie. » Pour l’étudiante en sociologie, qui ne ferme pas la porte à l’idée d’adopter ou d’être belle-mère un jour, briser ce chaînon délesterait les femmes d’un poids sur leurs épaules.

« Mon utopie, c’est de voir disparaître les notions de mère et de père pour voir apparaître la notion de parent », indique Francine Descarries. Et tout doit passer par la rupture de l’affiliation femme-mère, soutient-elle. « L’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas réglée tant et aussi longtemps qu’on ne réglera pas le problème de la parentalité », résume la sociologue.