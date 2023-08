Québec et sa nouvelle plage, un bijou sur le flanc du Saint-Laurent

Fruit de presque 25 ans de travail, la promenade Samuel-De Champlain offre aux Québécois un littoral qui fait aujourd’hui l’orgueil de leur capitale nationale.

Inaugurée en juillet, la plus récente phase représente le joyau de la couronne, avec sa station balnéaire qui permet de se baigner en communion avec le Saint-Laurent.

Le Devoir a parlé avec les concepteurs à l’origine de cette réussite, qui espèrent inciter d’autres municipalités à donner aux berges du fleuve leurs lettres de noblesse.

Parmi le parfum de crème solaire, les parasols bariolés et les rires enfantins qui fusent des jeux d’eau, il y a les « wow ! » et les « oh ! » de ceux et celles qui, pour la première fois, découvrent la nouvelle plage de Québec.

« C’est peut-être ça, ma plus grande satisfaction, explique François Ménard, ingénieur et architecte de formation devenu un des plus importants concepteurs de fontaines du pays. C’est l’effet d’émerveillement qui saisit spontanément les gens. »

Devant lui, il y a l’oeuvre élaborée à l’aide de son complice de longue date, Réal Lestage de la firme d’architecture et de design urbain Daoust Lestage. À droite se trouve l’immense bassin de baignade ; à gauche, le miroir d’eau et ses 36 jets. Tout autour, la plage et son sable chaud avec, droit devant, l’immensité du Saint-Laurent qui se fond dans l’eau des bassins grâce à leur bord infini, nivelé au millimètre près.

« Quand nous nous sommes vu confier l’aménagement du bord du fleuve, c’était un privilège extraordinaire, mais c’était aussi une responsabilité énorme, souligne Réal Lestage, concepteur de la promenade. C’est tellement unique comme site : nous n’avions pas le droit de manquer notre coup ! »

Depuis les premières esquisses soumises en 2002, la quête d’équilibre se trouve au coeur de sa démarche. Il fallait à la fois façonner le paysage sans le saturer et offrir une promenade conviviale et verte sans porter ombrage à la majesté du Saint-Laurent.

« Le défi, c’était de trouver la bonne échelle. Si nous faisions trop petit, nous étions insignifiants ; si nous faisons trop grand, nous volions la vedette à ce grand fleuve. »

Une mécanique colossale

Les lignes épurées et la simplicité de l’ensemble qu’il a dessiné cachent les prouesses déployées pour rendre ce résultat possible.

Sous le sable et les bassins de la plage, 10 kilomètres de canalisation serpentent à partir de la salle des machines, véritable centre de contrôle où la purification, la filtration, le chauffage et le pompage de quelque 1,3 million de litres d’eau ont lieu, et ce, plusieurs fois par jour.

« Il y a un million de litres d’eau dans le bassin piscine et il y a environ 150 000 litres d’eau dans le bassin miroir, qui forment une couche d’une douzaine de centimètres sous les dalles soutenues par des plots, précise François Ménard. À ça, il faut encore ajouter les 150 000 litres d’eau qui se trouvent dans les tuyaux. Dans le bassin baignade, le renouvellement de l’eau se fait toutes les quatre heures dans la partie la plus profonde et environ toutes les 15 minutes près du rivage, là où la pente est la moins prononcée. »

Il y a encore, sous la plage, deux bassins d’équilibrage comptant chacun 25 000 m³ d’eau. Pour filtrer une telle quantité, la station emploie un système à base de perlite, moins volumineuse — et beaucoup plus économe — que la filtration au sable traditionnelle.

« Ça nous permet d’utiliser environ le dixième de l’eau que ça nous aurait pris avec un système de filtration au sable, souligne François Ménard. La perlite, nous devons la régénérer une fois tous les 15 jours : le sable, nous aurions dû le rincer deux fois par semaine. »

Un chantier entre le fleuve et l’hiver

Pour réaliser la station, les concepteurs n’ont rien laissé au hasard. Des chaises des sauveteurs, uniques au monde, jusqu’au sable, importé d’une plage canadienne et choisi en raison de l’authenticité de la sensation qu’il procure sous les pieds, une infinité de détails contribue à la beauté de l’ensemble.

Il a toutefois fallu que les concepteurs naviguent entre plusieurs contraintes : d’abord un carcan budgétaire qui a considérablement réduit l’amplitude du bassin miroir, mais aussi un cadre réglementaire qui imposait notamment de clôturer la piscine — ou de la surveiller en tout temps.

« J’avais l’image d’une piscine sur le bord du fleuve entourée d’une clôture grillagée, se souvient Réal Lestage. Je me disais : si nous faisons ça, c’est un échec, nous allons briser la magie. J’ai beaucoup insisté pour qu’il n’y ait aucune obstruction visuelle [durant la journée]. Ce n’était pas un caprice, ça aurait tué le projet ! »

C’est finalement en Pologne que l’équipe a trouvé le garde-corps escamotable aujourd’hui en place. Chaque matin, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que la clôture descende dans le caniveau qui ceinture le bassin de baignade. Le système fonctionne par contrepoids, selon le même principe qu’une porte de garage. Tellement simple, souligne François Ménard, que « même un enfant de 9 ans pourrait l’utiliser ».

La proximité du fleuve représentait aussi un défi important, pendant et après la construction. « À Québec, l’amplitude des marées est très élevée, il y a presque quatre mètres entre la marée haute et basse, explique François Ménard. Il a fallu ériger des murs berlinois pour se protéger de l’eau. Pendant le chantier, nous coulions le béton avec, parfois, de l’eau qui était 10 pieds au-dessus de nos têtes ! »

À marée haute, les vagues parfois houleuses peuvent aussi se fracasser contre les bassins, projetant l’eau du fleuve sur les baigneurs et les baigneuses. Pour pallier ce problème, un mur courbé renvoie la puissance des vagues vers le Saint-Laurent.

Les rudesses de l’hiver représentaient aussi un défi de taille à surmonter. Les marées et la pluie peuvent s’infiltrer dans le sol et faire bouger le terrain en cas de gel. Un problème de taille, surtout avec un ouvrage comptant un système de tuyauterie entièrement gravitaire et construit au millimètre près grâce à un géoréférencement satellite.

« Nous avons été un peu chanceux parce que le roc était très proche de la surface finie, nous avons donc pu asseoir l’enceinte des bassins dessus, explique François Ménard. Tout est sur des pieux, eux aussi fixés dans le roc. Il y a, en plus, un vide technique qui vient amortir les mouvements de gel et de dégel. »

Quant aux canalisations, près de 95 % d’entre elles sont intégrées directement au béton, ce qui élimine le risque qu’un mouvement du sol vienne modifier leur inclinaison. Le reste est en matière flexible, capable d’absorber les éventuels mouvements du terrain.

Quant aux glaces, elles viendront s’échouer sur le mur de pierre. Si l’une d’entre elles parvenait à glisser jusqu’au bassin, elle ne causerait aucun dommage étant donné la solidité du béton employé. « Le pire qui puisse arriver, c’est que l’impact vienne ébrécher le bord infini, conclut François Ménard. Ce n’est rien à réparer. »

Faire figure d’exemple

Cette promenade a d’abord germé au tournant du XXIe siècle dans l’esprit de Pierre Boucher, ancien président de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) qui rêvait de donner à la population un accès au fleuve digne de ce nom.

À l’époque, il y avait un boulevard aux allures d’autoroute et une voie ferrée du CN. Il a fallu atténuer le débit de circulation du premier, déplacer la deuxième et convaincre les riverains du bien-fondé de la vision avant d’aller de l’avant.

« Je me souviens, après une conférence de presse pour annoncer la phase 1, au tout début du chantier, les gens nous lançaient presque des tomates : nous allions planter des arbres qui allaient bloquer la vue, nous allions perturber la circulation automobile », se rappelle Réal Lestage.

Deux décennies, sept élections générales, cinq premiers ministres, trois phases et une pandémie plus tard, plus rien ni personne ne regrette la friche sans âme qui bordait autrefois le fleuve.

« Nous permettons à des gens qui vivent en banlieue ou qui vivent en appartement, sans distinction, de débarquer avec leur glacière et leur parasol, et de passer une belle journée en famille en se prélassant dans l’eau », dit avec enthousiasme Marie Claire Ouellet, directrice générale de la CCNQ à propos de la promenade, construite pour un peu plus de 300 millions de dollars.

« Quand les taxes des gens servent à quelque chose d’aussi beau, dont tout le monde peut profiter parce que c’est complètement gratuit et que ça va le rester, je pense que personne ne s’oppose à cette dépense », souligne François Ménard.

Jeudi, le gouvernement a confirmé son souhait d’aller de l’avant avec la quatrième phase de la promenade. Entre-temps, d’autres municipalités, comme Varennes, ont manifesté leur volonté de prendre soin de leur littoral au bénéfice de la population.

« J’espère que ce projet fera figure d’exemple, conclut Réal Lestage. Cette promenade vient prouver que nous sommes capables, au Québec, de faire des aménagements qui rivalisent avec ce qu’il y a de plus beau dans le monde. »