Si vous les avez manqués

Le tennis de table se reconnecte à ses racines

En plein essor depuis la pandémie, le ping-pong se révèle plus jovial et décontracté à l’extérieur, comme à ses débuts. Dans les parcs de Montréal, ce sport est justement pratiqué tel qu’il avait été imaginé par la bourgeoisie anglaise du XIXe siècle, c’est-à-dire en tant que loisir qui invite à la fête et à la socialisation.