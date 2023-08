Des centaines de manifestants dénoncent le projet de loi 31

À quelques semaines de la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale, des centaines de manifestants ont défilé vendredi dans les rues de Montréal pour dénoncer le projet de loi 31 du gouvernement Legault. Ses opposants pourfendent la disposition qui vise à restreindre le droit des locataires de céder leur bail.

Le coup d’envoi de la manifestation a été donné vers 17 h 30, à la station de métro Papineau, dans le quartier Centre-Sud. Sous un ciel gris, la foule a marché sur la rue Sainte-Catherine est, en se dirigeant vers le centre-ville, en scandant « Notre logis avant leurs profits » et « locataires, unis, jamais ne seront vaincus ».

Le texte législatif, déposé en juin dernier par la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, avait suscité l’ire de nombreux groupes, étant donné que la cession de bail est l’un des leviers utilisés pour contrer les hausses de loyer.

Pancarte à la main, Émile Lemousy affirme que le projet de loi le touche directement. « Mon logement à Montréal, présentement, je suis capable de me le payer parce que j’ai eu une cession de bail de l’ancien locataire », raconte le travailleur de la construction âgé de 24 ans.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

De plus en plus de gens peinent à se loger au Québec, renchérit Cassandre Choquette Sauvageau, présidente du conseil d’administration du Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun. Il s’agit de l’un des groupes ayant organisé l’événement.

« Je pense qu’il faut vraiment que ce projet de loi-là ne passe pas, du moins pas dans sa forme actuelle. Si la ministre veut faire passer un projet de loi, il faut qu’elle enlève certaines dispositions », poursuit Mme Choquette Sauvageau, la voix entrecoupée par la musique punk résonnant des haut-parleurs.

Jointe par Le Devoir, l’attachée de presse de Mme Duranceau, Justine Vézina, écrit que le cabinet sera « attentif aux propositions des groupes qui viendront en commission parlementaire, cet automne, pour bonifier le projet de loi 31 ».

Gel des loyers et logement social

Le Front de lutte pour un immobilier populaire (FLIP), l'un des groupes organisateurs de la manifestation, s'oppose vivement au texte législatif, en plus de revendiquer un gel des loyers. «Il faut aussi des investissements massifs pour logement social », soulève Jaouad Laaroussi, l'un des membres.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a reconnu devoir « en faire plus » en matière de logement pour les plus démunis, mais aussi pour la classe moyenne. Concernant les actions qui seront entreprises à ce sujet, il a dit envisager « toutes les possibilités ».

De la poudre aux yeux, selon M. Laaroussi, qui mentionne que d’autres protestations comme celle de vendredi se tiendront au cours de l’automne. « L’idée est d’emmener une riposte qui soit récurrente et assez forte au projet de loi pour essayer faire reculer [le gouvernement] sur cette question et faire du logement un enjeu prioritaire. »

Outre la disposition sur les cessions de bail, le texte législatif prévoit notamment des mesures pour rendre les évictions plus contraignantes pour les propriétaires. Ils auraient un plus gros fardeau de preuve dans le cadre de recours en dommage et intérêts pour éviction.

Le 15 août dernier, France-Élaine Duranceau a annoncé tenir de nouvelles consultations afin de « trouver des solutions » à la crise du logement. Elles visent aussi à bonifier le plan d’action sur ce sujet qu’elle compte déposer dans les prochains mois. Ces rencontres ne sont toutefois pas liées au projet de loi 31, avait précisé son cabinet.

Avec Isabelle Porter